Messaggi inquietanti. Alcuni sfoghi di Sara Di Vita sui social sono finiti al vaglio degli inquirenti. La quindicenne è stata avvelenata con la ricina tra il 23 e il 25 dicembre 2025 insieme alla madre Antonella Di Ielsi. A Ore 14, condotto da Salvo Sottile su Rai 2, questi messaggi pubblicati su Tik Tok sono stati trasmessi in esclusiva.

Il primo risale al novembre del 2025, a un mese prima della tragedia (Sara Di Vita è poi morta il 27 dicembre). “Ogni volta che vedo una famiglia quasi perfetta, un pezzo di me muore”, scriveva la quindicenne. Un messaggio che mette in mostra tristezza e sgomento per il riferimento alla famiglia. Un altro messaggio, invece, presta particolare attenzione, tanto che gli stessi investigatori lo stanno analizzando. “A volte le persone più gentili che incontri fumano e bevono e altre più malvagie che incontri vanno in chiesa la domenica”, scriveva invece nell’ottobre del 2025.

Intanto, le indagini proseguono. Giovedì 19 novembre ci sarà un nuovo passaggio delle indagini sul giallo di Pietracatella. Gli specialisti della Polizia Scientifica italiana raggiungeranno Berlino per eseguire esami irripetibili su cinque reperti acquisiti durante il sopralluogo del 30 luglio scorso dagli esperti del Robert Koch Institute. Come riporta Adnkronos, si tratta di “un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro. Su alcuni dei reperti sono state individuate impronte e tracce biologiche”. Gli esperti dell’istituto hanno avvisato la Polizia scientifica che gli esami per individuare la ricina potrebbero compromettere impronte e materiale biologico presenti sui campioni. Da qui la necessità di procedere preliminarmente all’isolamento e al prelievo di quelle tracce.