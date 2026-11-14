Roma, non lava i piatti e la compagna lo massacra con uno scaldino elettrico

Lascia i piatti sporchi sul lavello e la moglie lo massacra di botte con uno scaldino elettrico. È successo qualche giorno fa al Tufello, a Roma, fra due conviventi sulla cinquantina.A mettere fine all’aggressione sono stati i carabinieri giunti sul posto appena in tempo. Al momento, l’uomo, che era stato trovato semi-incosciente in una pozza di sangue, è ricoverato con una prognosi di 60 giorni. Ha riportato fratture al volto e ferite alla testa. Sembra che la convivente fosse in uno stato di evidente alterazione per via dell’assunzione di droghe.

Temendo una sua reazione, il marito si era scusato con lei per non aver lavato i piatti, ma a quanto pare non è bastato. E quindi la compagna si sarebbe accanita in maniera feroce su di lui. “Ha iniziato a spingermi - ha riferito la vittima dopo essere stata portata in ospedale - e già lì mi sono iniziato a preoccupare. Le ho detto che avrei fatto io i piatti ma lei non si è più fermata. Io ho perso i sensi”. A un certo punto la situazione sarebbe precipitata: la donna avrebbe afferrato lo scaldino elettrico e con quello avrebbe iniziato a colpire il convivente, ferendolo gravemente. Poi gli avrebbe anche stretto al collo il filo elettrico dello scaldino.

Giunti nell’abitazione, i soccorsi e i militari avrebbero trovato la donna a cavalcioni sul corpo dell’uomo. E subito l’avrebbero bloccata per evitare che continuasse a colpire.