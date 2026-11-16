Due giovani ladri sono stati arrestati in seguito al furto di una valigia, avvenuto nella stazione di Roma Termini domenica 15 novembre. I due, un cittadino libico e uno francese, entrambi con precedenti specifici, avevano attirato l’attenzione della Polizia ferroviaria durante i controlli contro i furti. Insospettiti dai loro movimenti, gli agenti avevano deciso di seguirli.

Poco dopo, i due sono saliti su un treno e hanno cominciato a osservare i bagagli disposti nelle cappelliere, per scegliere quello da rubare. Una volta individuato l’obiettivo, uno dei complici ha aperto un giornale, fingendo di leggerlo, nel tentativo di coprire la visuale del proprietario della valigia. Peccato che il malvivente, forse senza accorgersene, si sia messo a sfogliare le pagine al contrario. Un dettaglio che ha insospettito lo stesso passeggero.

Nel frattempo, i poliziotti, che avevano seguito a distanza la scena, sono intervenuti mentre i due ladri stavano per scendere dal vagone. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Il bagaglio è stato recuperato e restituito al proprietario. Al suo interno erano custoditi beni per un valore stimato intorno ai 3.000 euro. Le misure precautelari adottate dalla polizia sono state convalidate. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva