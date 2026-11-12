“Stasi è ancora il colpevole”: la posizione del pm. Ecco cosa pensa su Sempio

“Se sono convinto dell’archiviazione di Sempio nel 2017? Assolutamente sì”, così ha risposto l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. L’avvocato è tornato a parlare della vicenda a Porta a Porta, rispondendo alle domande di Bruno Vespa.

Nelle ultime ore, il pm è stato ascoltato come testimone del filone di indagine sulla presunta corruzione legata all’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Il trentottenne è nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Mario Venditti è poi tornato sull’argomento, confermando la posizione assunta nove anni fa. “Sì, assolutamente sì. Innanzitutto bisogna attenersi al giudicato. La vicenda di Garlasco, la morte della povera Chiara Poggi, ha visto l’impegno di oltre 30 magistrati nei vari processi: un processo in abbreviato, un primo appello, una Cassazione, un secondo appello, passando poi per un ricorso straordinario ancora alla Cassazione, poi un tentativo abortito di revisione, poi ancora una revisione vera e propria rigettata, una revisione Europea... Pensate a quanti magistrati se ne sono occupati. Fino a oggi, Stasi è ancora colpevole per la giustizia italiana. Io a questo mi attengo”, ha dichiarato.

L’avvocato, poi, ha parlato della posizione di Andrea Sempio. “Nei confronti di Sempio gli elementi sono veramente evanescenti, è stato già detto che manca la pistola fumante ma manca anche tutto il resto. La ricostruzione che c’è nel capo d’imputazione per la quale è stata proposta la richiesta di rinvio a giudizio parla di una serie di fasi in cui sarebbe maturata l’aggressione finale. Ma tutte queste fasi, cioè l’entrata in casa, la proposta sessuale, il rifiuto, lo scatto dell’aggressività... Tutto questo da cosa è documentato? Chi lo dice?“. Bruno Vespa poi ha provato a incalzarlo, chiedendogli se oggi indagherebbe come ha fatto nel 2017. La risposta è stata negativa. ”Io oggi non indagherei in maniera diversa. A noi all’epoca non è stato chiesto di aprire una nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi. La denuncia di cui mi sono occupato era quella della madre di Alberto Stasi che segnalava tre elementi che non la convincevano e che erano stati oggetto di una indagine privata, tra cui il famoso scontrino di Vigevano. Ci hanno chiesto di fare verifiche su questi punti ai fini della revisione alla corte d’appello di Brescia. Revisione che è nella facoltà del condannato", ha precisato.