È stato indagato dalla procura di Caltanissetta l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L’accusa è di depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I magistrati nisseni hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi avevano disposto perquisizioni in locali nella sua disponibilità.

Gli accertamenti avevano riguardato, oltre a De Gennaro, il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, Donatella Peruzzi, in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore. Secondo l’ipotesi dei magistrati, De Gennaro, avvalendosi di Carnicelli e Pacetto, si sarebbe adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Attraverso Peruzzi avrebbe invece occultato documentazione relativa, tra l’altro, all’arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia.

“Ho chiesto e ottenuto il decreto di perquisizione relativo agli ultimi aggiornamenti della Procura di Caltanissetta. Non appena avrò finito di leggerlo farò le mie valutazioni. Mi permetto di mutuare le parole dei figli di Paolo Borsellino. Credo che la verità non si prescriva”, fa sapere la presidente dell’Antimafia, Chiara Colosimo.

Nelle ultime ore è trapelato anche che per lui la procura di Caltanissetta aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari però ha respinto la richiesta. Il 12 novembre la Procura ha fatto appello. A dividere i magistrati, su una delle accuse di depistaggio, è il legame fra i documenti che secondo i pm sarebbero stati nascosti e poi distrutti e l’agenda rossa di Paolo Borsellino. In particolare, per il gip occorre la prova che quei fatti siano riconducibili alla sottrazione dell’agenda. Mentre la procura contesta al giudice di aver circoscritto a quella sola vicenda un’accusa che ne comprende anche altre.