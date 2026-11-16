La vicepreside dell’istituto superiore Santorre di Santarosa, in corso Peschiera a Torino, è rimasta contusa a un polso durante l’occupazione della scuola da parte dei collettivi studenteschi. La donna e altri due collaboratori sono ricorsi alle cure del pronto soccorso. I fatti sono avvenuti poco dopo le 7.40 ddella mattina di oggi, lunedì 16 novembre, quando gli studenti torinesi che intendevano occupare la scuola hanno varcato l’ingresso, mentre i cancelli erano aperti, spingendo la vicepreside e i due collaboratori scolastici contro le inferiate dell’edificio.

Nel tentativo di strapparle di mano le chiavi dell’ingresso, probabilmente per impedire che i cancelli fossero chiusi, la vicepreside è rimasta contusa e ha deciso di sporgere denuncia alla questura di Torino per quanto accaduto questa mattina all’istituto superiore Santorre di Santarosa, in corso Peschiera. Al momento l’istituto scolastico di corso Peschiera risulta ancora occupato dagli studenti.

“A Torino gli estremisti che hanno occupato l’Istituto superiore Santorre di Santarosa hanno ferito una vicepreside e due collaboratori scolastici”. E’ il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a sottolinearlo, aggiungendo: “Dica chiaro Elly Schlein se sta dalla parte dei lavoratori feriti oppure degli occupanti che per l’ennesima volta - ha concluso il ministro - hanno usato metodi violenti”.