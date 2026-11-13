Toni Capuozzo e Kemal, il bimbo che salvò a Sarajevo: una storia straziante

Toni Capuozzo è morto a 77 anni, a causa di un tumore. Storico inviato di guerra, vicedirettore del Tg5 e conduttore di Terra!, ha raccontato alcuni dei conflitti più drammatici degli ultimi decenni. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore”, queste le parole con cui, soltanto poche settimane fa, aveva comunicato la propria malattia con un post su Facebook.

Oltre alla vita pubblica, Toni Capuozzo ha una storia bella e particolare anche nel primato. Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, ha iniziato la carriera giornalistica nel 1989, scrivendo di America Latina per Lotta Continua. Da lì una lunga vita da inviato, in cui ha raccontato le atrocità della guerra. Da quella nell’ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan, Capuozzo era diventato il volto del racconto in trincea. Poi la Mediaset nei primi anni novanta.

Pagina drammatiche negli anni successivi. Il giornalista ha seguito l’assedio di Sarajevo nel 1992. Durante i primi mesi del conflitto, è riuscito a portare in salvo Kemal, un bambino di appena nove mesi, rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco di mortaio delle forze serbe. È riuscito a nasconderlo sotto il giubbotto antiproiettile e a condurlo in Italia. Poi, dopo le cure, il bimbo è tornato a Sarajevo al termine della guerra. Nel 2004, invece, venne sequestrato in Iraq insieme agli altri componenti della troupe del Tg5 da miliziani dell’Esercito del Mahdi, nei pressi di Najaf. Dal 2000 al 2017, Capuozzo ha curato e condotto Terra!, un programma di approfondimento giornalistico trasmesso prima su Canale 5 e poi su Rete 4. Ha firmato numerosi reportage e speciali dedicati alla storia politica italiana e agli scenari internazionali. Ha pubblicato anche diversi libri, tra cui Il giorno dopo la guerra (1996), Le guerre spiegate ai ragazzi (2012), La culla del terrore (2018), Piccole patrie (2020), Balcania (2022) e Guerra senza fine (2023). Nel 2009 ha portato in scena insieme a Mauro Corona e al musicista Luigi Maieron lo spettacolo Tre uomini di parola: i proventi sono stati destinati alla costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan.