Treviso, ladri in fuga travolgono due donne incinte: finisce in dramma

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Spresiano, in provincia di Treviso, dove un suv, presumibilmente utilizzato da una banda di ladri in fuga dopo un furto, ha travolto un’auto con a bordo una famiglia di cinque persone. A causa della violenza dell’impatto, la vettura si è ribaltata finendo in una scarpata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Gasparotto Vecellio, una strada secondaria. Nell’auto coinvolta viaggiavano cinque persone, tra cui una bambina di un anno e due donne incinte. Una delle gestanti era all’ottavo mese di gravidanza. Dopo lo schianto, gli occupanti sono rimasti intrappolati tra le lamiere, fatta eccezione per un uomo riuscito a uscire autonomamente e senza riportare ferite. I vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti per liberare e soccorrere i feriti.

La situazione più grave riguarda la donna incinta all’ottavo mese, che è stata trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove i medici hanno dovuto eseguire un parto cesareo d’urgenza. Secondo le prime informazioni, sia la madre sia il neonato verserebbero in gravi condizioni.

Dopo aver provocato l’incidente, i presunti ladri hanno abbandonato il suv danneggiato e sono fuggiti a piedi attraverso i campi, facendo perdere le proprie tracce.

All’interno del veicolo sono stati ritrovati diversi arnesi da scasso nascosti tra i sedili. Gli investigatori ipotizzano che il gruppo stesse viaggiando ad alta velocità per sfuggire a un possibile inseguimento. Non si esclude inoltre che a bordo fosse presente anche della refurtiva. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.