Ucciso a colpi di forbici per 20 euro: 44enne muore in strada davanti alla fidanzata

Un uomo di 44 anni, di nazionalità marocchina, è morto nella serata di venerdì 13 novembre nel quartiere Torpignattara, a Roma, dopo essere stato accoltellato con un paio di forbici al termine di una lite in strada. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della discussione ci sarebbe stato un presunto debito di appena 20 euro. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi della fidanzata della vittima, una donna italiana di 31 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 22.50, tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca. La discussione avrebbe coinvolto diverse persone, degenerando rapidamente in violenza. Il 44enne è stato raggiunto da due colpi di forbici, uno dei quali al torace, risultato fatale. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118 e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’aggressore, dopo aver colpito la vittima, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto e nella ricerca del responsabile.

Durante i sopralluoghi sono stati recuperati alcuni indumenti abbandonati con evidenti tracce di sangue e l’arma del delitto: un paio di forbici da cucina con una lama di circa 20 centimetri, trovate in un’aiuola vicino al luogo dell’omicidio.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare l’autore dell’aggressione e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.