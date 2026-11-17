La testimonianza di Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori di Hamas, squarcia il velo dell’ipocrisia occidentale. Il suo racconto è un monito per un’Europa che non può permettersi di sottovalutare l’estremismo religioso islamico.

Non è un politico occidentale. Non è un giornalista accusato di islamofobia. È un uomo cresciuto all’interno di Hamas, figlio di uno dei suoi fondatori, che ha avuto il coraggio di rinnegare l’organizzazione.

Mosab Hassan Yousef, conosciuto come il “Principe Verde”, ha raccontato ai microfoni di Quarta Repubblica una realtà inquietante: secondo la sua testimonianza, l’obiettivo degli islamisti radicali non si esaurisce nella distruzione di Israele, ma comprende la realizzazione di un califfato islamico.

Persino Roma, racconta, figurava nell’indottrinamento religioso ricevuto durante la sua giovinezza.

Il problema nasce quando la fede si trasforma in un’ideologia politica totalitaria, quando il nome di Dio viene utilizzato per giustificare il sangue, la sopraffazione e la cancellazione delle libertà individuali.

È questa la deriva dell’islamismo radicale che l’Occidente deve avere il coraggio di denunciare senza esitazioni.

Un’ideologia che pretende di imporre la propria interpretazione della legge religiosa, che non accetta il dissenso e che trasforma il martirio in uno strumento di propaganda.

Non c’è nulla di eroico nell’assassinare civili innocenti. Non c’è nulla di spirituale nel sequestrare ostaggi. Non c’è nulla di liberatorio nel governare attraverso il terrore.

L’Europa è ora che smetta di voltarsi dall’altra parte.

Le parole di Yousef rappresentano un’accusa anche nei confronti di quella parte dell’Occidente che confonde la tolleranza con la rinuncia a difendere i propri principi.

Secondo l’ex membro di Hamas, i movimenti islamisti cercano di sfruttare le aperture delle democrazie occidentali e le loro contraddizioni per accrescere la propria influenza.

È un’accusa grave, che merita attenzione e verifica, non indifferenza.

Difendere la libertà religiosa non significa concedere immunità alla critica religiosa. Rispettare le minoranze non significa tollerare il fanatismo. Difendere i diritti dei palestinesi non significa legittimare Hamas.

La libertà non si negozia. Mai!

L’Europa ha conquistato attraverso secoli di conflitti il diritto di separare il potere religioso da quello politico, di criticare le religioni, di cambiare fede, di non credere e di riconoscere pari dignità a donne e uomini.

Questi principi non possono essere sacrificati sull’altare del relativismo culturale.

La testimonianza di Yousef ci ricorda che il fanatismo non si combatte con il silenzio, che il terrorismo non si sconfigge con gli eufemismi e che nessuna religione può pretendere di essere al di sopra della legge o sottrarsi alla critica.

L’Occidente non deve rinunciare alla propria libertà per dimostrare di essere tollerante. Deve difenderla proprio perché crede nella tolleranza.

E soprattutto deve smettere di avere paura di chiamare il terrorismo con il suo nome.