Le stelle di Branko, l'oroscopo di giovedì 1 febbraio

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo dell'astrologo più seguito di oggi, segno per segno, per la giornata di oggi, giovedì 1 febbraio

ARIETE

Luna è ancora in opposizione, severa quanto vi pare, ma giusta se vi chiede di tenere in considerazio- ne la vita privata, con tutte le tensioni che potrebbero nascere nel matrimonio. Venere dice che bisogna superare i vecchi schemi, certi comportamenti, accettare e provocare cambiamenti necessari, liberarsi di catene che voi stessi vi siete imposti. Febbraio è il mese della purificazione. Controllo salute.

TORO

Giorno interessante per il lavoro e per le questioni materiali, grazie alla Luna ancora nel segno della Bilancia, vostro settore delle attività quotidiane. Mettete in chiaro anche i rapporti stretti, le questioni legali, eventuali controlli nella salute. Venere suggerisce di non irrigidirvi troppo sui vostri punti di vista, febbraio presenta influssi fondamen- tali per le relazioni con l’ambiente professionale.

GEMELLI

La cosa importante di febbraio sarà il favore costante dei pianeti che incidono sulla vita sentimentale, rapporti con la famiglia, amici. Giorni emozionanti, passioni che nascono, si risvegliano, ritornano...o finiscono, perché questo è Saturno. Ma se c’è qualcosa di fresco e giovane che entra nella vostra vita, prendetelo. Oggi stesso, avete la stessa Luna che ha concluso gennaio. Anche nel lavoro-affari, osate più che potete.

CANCRO

Per quieto vivere, nel privato conviene cedere, non indietreggiate invece nelle discussioni professionali e in affari, impegnatevi per ottenere ciò che meritate. Quello che non incassate oggi, lo avrete domani o dal 5 in poi, Mercurio torna positivo. Luna critica, chiede forti spese per la casa, esigenze personali. Nettuno in Pesci aggiunge che siamo tutti sulla stessa barca, perciò pensate prima alla salute. Amore: variazioni eccitanti. Scontri con una donna.

LEONE

Febbraio è il mese governato da Acquario, porta sempre discussioni nei rapporti stretti, disordini nelle questioni scritte e legali, pure nelle cose di casa, famiglia, figli. Il periodo non sarà sempre brillante per i contatti, avrete la sensazione che ci sia una barriera tra voi e gli altri. Approfittate di ogni bella Luna che si presenta, questa ancora in Bilancia è positiva per interventi e confronti con il vostro caro amore. Carpe diem.

VERGINE

Le battaglie che non avete ancora combattuto sono alle porte. A volte Saturno vi fermerà, ma i tre pianeti che sono fondamentali per una soddisfa- cente realizzazione di alti progetti professionali e interventi passionali nella vita amorosa, sono sempre ottimi. L’ultima parola nelle discussioni e decisioni l’avrà sempre Giove, fortuna nelle imprese economiche. Appuntamenti con specialisti che vi interessano, domani.

BILANCIA

Per i nativi americani febbraio è “la Luna delle castagne”. Giusto. Qualche castagna da togliere dal fuoco l’avrete anche voi, nel privato e anche nella vita professionale. Da noi, il fiore di febbraio è l’anemone, simbolo dell’amore tradito, dell’abbandono... Crisi eventuali vanno trattate con umorismo, perché non sono così gravi come potrebbero apparire. È la perfida Venere che fa vedere i nemici dove non esistono.

SCORPIONE

In qualche modo, qualche posto, in un campo e nell’altro, succedono fatti importanti che cambiano il presente e preparano il futuro. Difficile che Scorpione abbia paura delle novità, che per altro fiuta in anticipo, ma se vivete un attimo di incertezza, prendetevi il vostro tempo o delegate tutto alla Luna. Domani nasce ultimo quarto nel segno, insieme a Urano taglierà. L’amore fa di voi ciò che vuole. Qualcosa accadrà, deve accadere.

SAGITTARIO

Il mese di febbraio inizia con una bella Luna per gli incontri professionali e legati agli affari, ma essendo coinvolto per la prima volta il sensuale Plutone nella nuova postazione in Acquario, c’è anche il risveglio di sentimenti e di emozioni profonde. Azione corroborante per il matrimonio, pulizie, riparazioni e riorganizzazione della casa. Mercurio, dio del denaro, sarà eccezionale fino al 23. Tenetene conto.

CAPRICORNO

L’eleganza, il vostro stile, si riconoscono nelle relazioni sociali e nei contatti di lavoro. Ma oggi però, causa Luna fastidiosa, rischiate di perdere l’autocontrollo nel momento decisivo per un accordo. Rimandate confronti diretti a domani. Venere e Marte sono sempre con voi, iniziate a contare i baci non solo i soldi. Donne: il prossimo corteggiatore è portato da Giove e Saturno, trattasi di un uomo ricco e potente nella vita pubblica. Molto passionale.

ACQUARIO

Voglia di volare? Appartiene anche in senso metaforico alla vostra natura curiosa e indipen- dente. In febbraio, vostro mese zodiacale, soddisfate il desiderio di andare lontano, mettetevi in prima fila, fatevi avanti nelle conquiste d’amore. Luna sarà talvolta severa, ma Mercurio e Venere sono sempre vivaci, inventivo Plutone, Marte un gigante. Seguite pure i vostri istinti, il vostro intuito creativo.

PESCI

Di tutti i pianeti che seguono il vostro segno, scegliamo Nettuno. La sua influenza è dal 2011 la principale energia che muove i vostri destini e di tutta la società, del Mondo. Minacce di Nettuno nel campo della pace, ma voi che siete da lui governati potete sfruttare questo transito per creare condizioni del tutto nuove. Indirizzatevi verso situazioni e persone che ora offrono le migliori possibilità di riuscita. Con un po’ di egoismo.