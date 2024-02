Branko, l'oroscopo di oggi mercoledì 21 febbraio

21 febbraio 2024 a

Le stelle di Branko: ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 21 febbraio

ARIETE

Iniziative e risorse. Senso pratico e costanza permettono di percorrere la via intrapresa e di raggiungere gli obbiettivi. In mattinata siete ancora disturbati da Luna in Cancro che crea qualche fastidio specie allo stomaco, problemi intimi per le donne. Non fatevi prendere dall’ansia, dopo mezzogiorno Luna cambia e diventa quasi un piccolo Sole in Leone, un’amica, vi permette di attuare cambiamenti senza scosse. Ben venga una scossa passionale, questa sera forse un flirt.

TORO

Le relazioni con le donne sono oggi particolarmente significative, Luna passa in Leone e forma l’opposizione con Venere, le due femmine dello zodiaco soffiano sul matrimonio e sulle collaborazioni. Se non dovesse succedere nulla di speciale nel lavoro e in affari, rimandate al 23. Mercurio sarà in Pesci, magnifico scatto con Giove e poi con la Luna piena, la voglia di dolcezza e tenerezza sarà assecondata. Imponetevi una vita regolata almeno finché Marte non diventa amico.

GEMELLI

Ogni mercoledì succede qualcosa che vi fa capire quanto abbiano indovinato gli antichi quando vi attribuirono questo giorno della settimana come il più vicino alla vostra personalità. Non avete bisogno di cercare vie strane e tortuose, le stelle sono con voi - in tutto vince la vostra personalità. Questo avviene grazie a Mercurio ancora nel segno dell’Acquario, Venere bellissima per gli incontri di amicizia, Marte ideale per i viaggi. Ogni ora è buona per innamorarsi.

CANCRO

Le stelle, che ultimamente vi tiravano a destra e a sinistra (molti di voi probabilmente sono ancora presi da due storie d’amore), ora si placano un po’. Marte assume una posizione di attesa, e in tal modo lascia la possibilità di studiare e di riflettere sulle cose, Giove dal canto suo non esclude occasioni molto propizie per gli affari, ma la vera regina del giorno e della settimana è la Luna crescente. Così, per un segno svanito, un altro si accende all’orizzonte.

LEONE

Come il Toro, Scorpione e Acquario, anche voi dovete tenere presente la quadratura Marte-Urano anche se sarà perfettamente formata solo il 9 marzo. Durante questo periodo, cambiamenti importanti, voluti o imposti, nel vostro ambiente, in famiglia, nel rapporto genitori e figli. Nel vostro segno l’ultima Luna invernale, ma molto calda per l’amore, che deve ritornare al centro dei vostri pensieri e della vostra vita. Positiva invece la voglia di ribellione nel lavoro.

VERGINE

Divergenze con i collaboratori e soci, con il coniuge. Niente di impossibile, i soliti contrasti nel lavoro, forse anche qualche noia con chi sta in alto. Si tratta di chiarire le relative posizioni. Per quanto riguarda il successo personale è chiaramente confermato da Mercurio, ancora positivo, siete però davanti a nuove sfide, che richiedono nuove soluzioni. Ci sarà anche un momento di esaltazione, sabato, sotto la Luna piena nel vostro segno. Si sveglierà l’amore.

BILANCIA

Mattinata con una Luna pesante, il corpo ha bisogno di calcio e di ferro, dice Marte. Bisogna essere anche fisicamente forti per affrontare una nuova situazione professionale che potrebbe presentarsi entro il giorno 29. Anno bisesto, anno funesto? Non si direbbe vedendo la vostra bellissima Venere sempre pronta a fare regali. La giornata di noi tutti è avvolta nella malinconia di Nettuno, ma è così dolce la canzone che canta nel mare dei Pesci. Qualcuno da ricordare.

SCORPIONE

Ancora due giorni di Mercurio ostile, che si manifesta soprattutto in famiglia, dove aleggia un’agitazione provocata anche dalla Luna nel segno del Leone. Se avete programmato un viaggio, venerdì 23, finalmente, Mercurio sarà in Pesci. Le stelle professionali sono al lavoro per voi, in particolare Saturno-Sole, preziose forze cosmiche, simbolo di creatività, di successo. Quale spiaggia intende lambire il mare della vostra vita, vi sarà chiaro il 10 marzo.

SAGITTARIO

L’evento della Luna piena, che nascerà sabato nel segno che influenza il vostro successo, sarà una buona spinta psicologica per liberarsi di sensazioni represse, soffocate. Grandiosa, invece, questa Luna che entra nel segno del Leone, calda e bollente per le conquiste erotiche anche durante i viaggi, particolarmente belli in posti mare, isole. Ci sarà ancora qualche aspetto negativo in primavera. Oggi è forte il richiamo dei ricordi: a quale primavera pensate?

CAPRICORNO

La pioggia cadrà, dicono la Luna e Nettuno dai due segni d’acqua, attenti a reumatismi, artrite, siete ipersensibili all’umidità e al freddo. Ma la pioggia cosmica provocata da Giove è benefica, porterà amore e passione, fortuna e soldi. In questo momento, così complicato e anche sterile per l’oroscopo generale, voi avete a disposizione un pugno di pianeti buoni, ottimi, strepitosi. Grandi possibilità per i nativi del segno che ancora stanno cercando l’amore.

ACQUARIO

Luna nel segno del Cancro tutta la mattinata riesce a smuovere le acque professionali e provoca occasioni di nuovi affari. Soprattutto i giovani alla ricerca di un nido devono approfittare degli ultimi influssi di Mercurio nel vostro segno, Venere è incantevole per i nuovi amori. Cambia l’atmosfera in serata quando la Luna passa in Leone e si oppone al rosso Marte, voi sposati imparate a discutere di meno, considerando, però, che i sentimenti devono essere spiegati.

PESCI

Giorno molto buono, nella prima parte assistiamo al felice trigono Sole-Luna, poi si inserisce anche il raggio del fortunato Giove, che aumenta la forza rinnovativa di Saturno e Nettuno. Tutto questo è metamorfosi, nuova vita! Gettate un’altra rete nel mare delle buone occasioni, pescherete in quantità e qualità; tentate una carta ambiziosa nel lavoro e nello studio, mettetevi in bella mostra. In arrivo un’onda passionale senza precedenti (almeno per quest’anno).