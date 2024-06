Branko, l'oroscopodi oggi martedì 11 giugno

11 giugno 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, martedì 11 giugno

ARIETE

Lo avete atteso tanto questo giugno, non fatelo passare senza aver prima realizzato tanti progetti e raggiunto tanti traguardi professionali, ma prima di tutto bisogna rendere vivo un sogno d'amore. Questo martedì, che è il vostro giorno astrale perché è governato da Marte, è illuminato ancora dalla fortunata Luna in Leone, Giove e Venere in Gemelli, ideali per celebrare le nozze, allargare il giro di amicizie, anche quelle che saranno utili alla carriera. Se c’è qualche problema bisogna pesare le parole e tenere per sé le opinioni, rivolgetevi alle persone anziane per consigli preziosi.

TORO

Siamo convinti della vostra fortuna. Ragionate e agite di testa vostra, non dovete dar retta a tanti uccelli di malaugurio che di questi tempi si sentono gracchiare in ogni dove. Luna ancora aggressiva in Leone vuole tirare fuori dal letargo qualche vostro vecchio complesso che pensavate ormai di aver superato. Ricordi della vostra infanzia, fin da bambini vi siete dimostrati litigiosi anche per questioni insignificanti. Adesso dovete imparare l'arte di sapersi rilassare, per non compromettere l’interessante andamento degli affari. Abbiate un po’ di pazienza in amore.

GEMELLI

Festa di compleanno. Canta Venere nel segno: grazie dei fior, fra tutti quanti io li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse e parlano d'amor… Le giovani donne dei Gemelli avranno in omaggio rose gialle, simbolo della grande gelosia che prova il loro amante, sempre in apprensione perché non si sa mai quello che potete combinare. Benissimo il lavoro, ottimo lo studio 10 più lode, ma chiedete garanzie della durata nel tempo. Iniziative finanziarie ok.

CANCRO

Miglioramenti a vista d'occhio nel campo professionale e affaristico, adesso sotto la protezione di un fantastico Urano rafforzato dalla vicinanza di Marte in Toro. Però bisogna essere più selettivi nella scelta di collaboratori e soci, come del resto lo sono loro nei vostri confronti. Amore in arrivo, basta guardare nella giusta direzione. Luna dice alla donna Cancro: sei bella, mia cara. La tua pelle, la tua schiena, le tue spalle… Una come te gli uomini delle caverne l'avrebbero dipinta sulle rocce. Solo l’Amore deve interessarvi, uomini, quando cala la Luna la sera.

LEONE

Quanto siete innamorati? Domanda d'obbligo, dopo i recenti passaggi dei pianeti nel segno del Toro, dove ora si è insediato un capriccioso e vendicativo Marte. Certi transiti che possono sembrare pesanti sono invece utili per il vostro successo che può iniziare proprio oggi con questa Luna beneaugurante nel vostro segno. Datevi da fare, anche Venere è quella giusta, non solo per amore ma anche per favorirvi nei contatti sociali utilissimi per gli affari finanziari e la carriera. Voi poi dovete regalare affetto e simpatia, senza pensare cosa potreste ottenere in cambio. Alla fine di un viaggio troverete una sexy sorpresa.

VERGINE

Al recente festival di Cannes si sono dimenticati di voi e non vi hanno assegnato una palma per il segno che riesce da solo a complicarsi la vita… Chiede Mercurio in posizione fastidiosa, certo, ma non dimentica il ruolo paterno che esercita sulla Vergine, in Gemelli. Ma di che cosa avete paura? Gli intoppi ci sono e sono anche destinati ad aumentare ma fanno parte del gioco che voi stessi avete iniziato. Contate su Urano e Marte in Toro, che sono in grado in ogni momento di provocare avvenimenti mozzafiato, anche in amore. Aspettando la Luna…

BILANCIA

Luna nel regale Leone vi assomiglia: socievole, elegante, mondana, ingioiellata, profumatissima… Insieme a Venere, vostra musa ispiratrice, vi porta fortuna. Donne che sognano la maternità: non escludiamo gravidanze, e paternità, a Giove fertilissimo non si sfugge, come non si scappa a Marte passionale. Ancora vi incanta la rima fiore-amore, e questo è molto bello. Nel lavoro e nelle discussioni che riguardano il futuro professionale state tirando fuori una grinta e una capacità di autodifesa che non è da tutti. Potete vincere anche in tribunale.

SCORPIONE

Nessuno vuole mettere in discussione la comodità della vostra casa, Mercurio però vi vorrebbe un po' vagabondi, giramondo, turisti per caso nella vita di nuove persone che ora portano i pianeti in Gemelli. Anche Giove scappava dall'Olimpo e correva dappertutto se c'era qualche bella dea da conquistare. Voi avete un Nettuno da favola che apre un mare davanti ai vostri occhi. Affari finanziari meritano di essere coltivati. Serata in relax, Luna stanca.

SAGITTARIO

Un’altra volta dobbiamo mettere al primo posto le questioni di tipo legale, non è possibile fare diversamente, Sole è congiunto a Giove in Gemelli, un classico per le vertenze e le cause. Non è detto che l’argomento interessi voi tutti, le stelle semplicemente avvertono che dovete consultare gli articoli di legge prima di dare il via alle iniziative. Anche certi programmi nel matrimonio o per il prossimo matrimonio, sono cose da avvocati. Non rimandate i chiarimenti, domani la Luna sarà un’altra.

CAPRICORNO

Sono luminose le stelle dell'amore, molto probabili nuovi innamoramenti nei prossimi tre giorni quando sarete tutti gratificati, giovani e meno giovani, dal primo quarto di Luna in Vergine. È un classico per le nuove conquiste. Incredibile anche questa Luna in Leone che apre insieme a Nettuno una lunga strada azzurra che si stende davanti ai vostri occhi color giada. Senza fretta preparate la prossima impresa professionale, tutti i progetti riguardanti le collaborazioni e gli affari e sono sostenuti dalla fortuna di Giove. Efficaci cure e farmaci.

ACQUARIO

Può darsi che sia ancora un po' antipatica questa Luna in Leone ma transita pur sempre nel settore che in questo finale di primavera e inizio estate è per voi fondamentale: la vita di coppia, il matrimonio, nuove nozze o prime nozze, progetti di allegria e sogni di viaggi avventurosi. Nel lavoro avete già programmato bene tutto, oggi accontentatevi di controllare i dettagli e di rispondere alle osservazioni e alle critiche che vi toccherà ascoltare. Marte vuole farvi perdere l'autocontrollo.

PESCI

Non assumete atteggiamenti passivi, non lasciate che le cose avvengano senza la vostra diretta partecipazione anche in famiglia. Ci sono persone che vogliono intromettersi nei vostri affari. Qualche nevralgia nella salute provocata dai pianeti in Gemelli, ma le forze fisiche sono di ritorno ora che Marte è in Toro e riesce a svegliarvi anche in amore. Molto importanti i rapporti con i fratelli, la vostra famiglia di origine, non tranquilli i rapporti con colleghi di lavoro e collaboratori. Durante i viaggi, una gita fuori porta, troverete cose interessanti per il business.