L’imbarazzo del Pd su Sala indagato per falso: politicamente è fritto

Sono finiti in una calda serata di luglio i sogni di gloria di Beppe Sala. Il manager diventato famoso per Expo, poi prestato alla politica ed eletto due volte sindaco di Milano con la scellerata complicità del centrodestra, non spiccherà il volo. Voleva federare il centro, le cosiddette forze moderate e liberal del fu “Terzo Polo”, per avvicinarlo alla sinistra-sinistra di Elly Schlein, ma è rimasto con un avviso di garanzia in mano: concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità e falso. La corsa a leader nazionale tramonta definitivamente. Comunque vada a finire la maxi-inchiesta che sta travolgendo la metropoli, i pm gli hanno ormai sbarrato la strada. Ma del resto al Pd Beppe non è mai andato a genio (tranne gli idilli iniziali con Matteo Renzi) e ogni suo scatto in avanti verso lidi romani è sempre stato rintuzzato. Il problema, ora, non si porrà più.

«Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. Si tratta di un metodo inaccettabile», ha commentato Sala mercoledì sera al Corriere della Sera che lo aveva chiamato per “notificargli” l’atto in anteprima. «Il Pirellino? L’abbiamo venduto nel 2019 e siamo ancora fermi. Sono passati sei anni e i lavori non sono mai partiti.