L'aria che tira, Cattaneo zittisce la grillina

«Non è più fine usare le mazzette, ora ci sono le consulenze». Gianni Barbacetto, genuino principe dei manettari, quasi esulta per quanto sta accadendo a Milano. L’inchiesta sull’urbanistica ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione urbana Tancredi e al gigante del mattone Catella, ma soprattutto all’iscrizione nel registro degli indagati del sindaco in persona Beppe Sala. Un bel guaio, soprattutto per il Pd.

«Chi decide che questo progetto può passare e l’altro no?- è la domanda retorica di Barbacetto, firma del Fatto quotidiano, in collegamento con L’aria che tira Estate su La7- Una cricca di progettisti e architetti che hanno ricchi incarichi dagli sviluppatori. Questo è il sistema Milano, è la forma 2.0 della tangente». Già nella giornata di mercoledì, quando Sala era stato solo sfiorato dalla slavina, il Movimento 5 Stelle aveva strappato con i dem chiedendone le dimissioni. E proprio sul versante più politico di questa storiaccia riflette Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia e deputato di Forza Italia.

Ospite in studio di Francesco Magnani, parte in quarta: «Io sono scandalizzato dall’ipocrisia della sinistra, soprattutto quella milanese. Voglio dire, dove eravate allora in questi anni quando tutti eravamo qua a dire “Milano è un modello...” Milano è stato un modello e lo rivendico, perché quelle opere sono nate con Gabriele Albertini, con Letizia Moratti. Io non demonizzo quegli imprenditori per cui oggi si chiedono i domiciliari. Se Sala deve andare a casa deve andare perché gli ha tolto la fiducia la sua maggioranza».