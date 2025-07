Inter, Ademola Lookman? La vecchia promessa con l'Atalanta

L’idea dell’Inter è di non rilanciare e, quindi, si studiano anche delle alternative, con Nico Gonzalez (27 anni) della Juventus tra i profili maggiormente apprezzati. L’argentino è reduce da una stagione negativa in bianconero e potrebbe essere acquistato a condizioni ben più favorevoli, magari con un prestito oneroso con diritto di riscatto. Parallelamente alla questione attaccante, l’Inter continua a lavorare con il Parma per Giovanni Leoni (18). I nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza e per convincere gli emiliani offrono il cartellino di Sebastiano Esposito (23), seguito anche dal Cagliari. E poi ci sono le cessioni: resta in partenza KristjanAsllani (23), corteggiato da Fiorentina e Betis, mentre la sfida Italia-Spagna per Tajon Buchanan (26) è tra Sassuolo e Villarreal.

Si è parlato della Juventus, che continua a lavorare per un doppio colpo: sono vicinissimi Francisco Conceição (22), di ritorno dal Porto per 30 milioni, e Jadon Sancho (25), dal Manchester United per 17 milioni. E il Milan? I rossoneri si sono presi un periodo di riflessione sul centrocampista Ardon Jashari (22), dopo che il Brugge ha rifiutato l’offerta da 32 milioni più bonus, e hanno contattato il Brighton per il terzino sinistro Pervis Estupinan (27). In uscita, attenzione a Tommaso Pobega (26): è vicino al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni. Rossoblù che accoglieranno Federico Bernardeschi (31), oggi in città perle visite mediche, e parlano con il Sassuolo per Armand Laurienté (26), corteggiato anche dal Marsiglia. Il Bologna potrebbe salutare presto Martin Erlic (27), obiettivo numero uno per la difesa della Cremonese. Grigiorossi che hanno acquistato dall’Empoli Alberto Grassi (30) con un contratto fino al 2028. Il Torino, infine, è in chiusura per Gaetano Oristanio (22), in arrivo dal Venezia in prestito oneroso con diritto di riscatto. La Fiorentina, invece, è vicina a Simon Sohm (24) del Parma.