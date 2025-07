Serse Cosmi, la stoccata clamorosa: "Retegui? Questi se lo mangiano"

Senza peli sulla lingua, Serse Cosmi è sempre stato così. L’allenatore tra i più iconici della Serie A a cavallo tra fine Anni 90 e inizi del 2000 è tornato a far parlare di sé grazie a un intervento appassionato al 14esimo ‘Festival del Calcio Italiano’ di Arezzo. L’ex tecnico del Perugia, che in panchina ha scritto pagine indimenticabili lanciando talenti e regalando spettacolo, oggi è opinionista di Radio TV Serie A e non ha perso la sua schiettezza.

Durante la serata, infatti, l’ex allenatore del Perugia ha affrontato il tema dell’attuale Serie A e dell’impatto del mercato globale, dominato da club inglesi e sauditi che stravolgono logiche e stipendi. L’esempio scelto è stato Mateo Retegui, passato all’Al Qadsiah con un ingaggio clamoroso da 20 milioni di euro l’anno. Guardando il pubblico, Cosmi ha detto senza mezzi termini: “Nel 2000, uno come Retegui non giocava in nessuna delle prime 18 squadre di Serie A — le sue parole — Nel 2000 come faceva uno come Retegui a guadagnare 20 milioni l’anno. Non avrebbe giocato in nessuna delle prime 18 squadre di Serie A".