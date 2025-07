Il calcio in rosa piace molto al Sud

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE ( “Italia-Norvegia; Europei femminili di calcio” / Rai 1) La partita della Nazionale di calcio femminile vinta contro la Norvegia nei quarti di finale dei Campionati Europei si è aggiudicata la prima serata di mercoledì con 2,4 milioni di telespettatori e il 16.35% di share su Rai 1, circa 40mila utenti dai device e media del secondo tempo a quota 2,5 milioni col 17.7% ma con picchi vicini al 20% nel finale col gol vittoria del capitano Cristiana Girelli al 90°.

Certo, non siamo ai livelli della versione maschile, ma il trend è in netta crescita e dimostra come il pubblico abbia abbattuto i tabù di una volta, considerando anche che i due precedenti match contro Portogallo e Spagna avevano già tenuto medie sopra il 10% con oltre 1,5 milioni di spettatori su Rai 2. L’audience prevalente di Italia-Norvegia riflette il profilo di Rai 1, forte al Sud con regioni come Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna oltre il 20%, ma bene anche i giovani con i 15/24 anni al 18.5% e i giovani adulti 25/34 anni al 17.5%, dato consolidato dalla buona performance degli utenti digitali.