Laura Pausini e Grignani, cosa c'è davvero dietro la rissa

Bisticciare a mezzo social, trasformando i propri fans in legioni da schierare in campo per suffragare ragioni ed opinioni proprie: è questa l’ultima moda fra cantanti che non si danno pace e scendono in piazza sbandierando il dissing, parolona inglese che deriva dall’hip hop e significa “denigrazione via social”. Spulciando il web, ci si è imbattuti ieri in una disfida verbale a colpi di “detto-non detto” fra Laura Pausini e Gianluca Grignani.

Un botta e risposta strano, ingigantito dai post che i tifosi curvaioli dell’una e dell’altra - leggi, appunto, i fan - hanno alimentato. Ormai il dissing è tornato ad essere una delle preferite forme di comunicazione per alcuni cantanti, basta pensare a quello che era successo lo scorso anno fra Fedez e Tony Effe: un polverone mai visto.

Ieri la miccia l’ha accesa Grignani che si è imbufalito con la Pausini per l’annuncio che l’usignolo di Solarolo e cinque volte vincitrice del Grammy Awards, ha fatto riguardo al nuovo singolo, edito in lingua italiana e spagnola: La mia storia tra le dita / Mi historia entre tus dedos, in uscita il prossimo 12 settembre. Una cover della bella canzone di Gianluca, contenuta 20 anni fa nell’album Destinazione Paradiso.

L’ANNUNCIO

La Pausini ha pubblicato l’annuncio su Instagram con tanto di foto della copertina e con una didascalia contenente il titolo del brano, la data d'uscita e le indicazioni su come pre-salvarlo. Apriti cielo. Tempo pochi minuti e Grignani si è fatto vivo controbattendo con un post che rivendicava la paternità del brano. Su Instagram, ha miscelato la stima che prova nei confronti «della mia amica Laura Pausini» a cui «dedica i migliori auspici», al risentimento nel precisare che il nuovo brano altro non è che «la cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io».

Immediata la controreplica di Laura, sempre su Instagram: «Gianluca, lo sapevi da febbraio che ti avrei cantato ancora». Difatti non è la prima volta che la Pausini lo coverizza, basti pensare alla bella versione di Destinazione Paradiso e all'interpretazione di Prima che esci. E ha aggiunto: «Quando si lancia un nuovo progetto, ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo». L’annuncio della Pausini si è successivamente arricchito di una parentesi che specificava: «1994- Gianluca Grignani».

Storia finita? Tutto chiarito?