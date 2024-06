21 giugno 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, venerdì 21 giugno.

ARIETE

Secondo giorno di Luna in Sagittario, segno del lontano, che governa i vostri viaggi con il corpo e con la mente, una finestra aperta sul mondo. Muovetevi, iniziate qualcosa di nuovo, staccate con certi ambienti e certe persone, troverete altrove altre possibilità e gente nuova. Un viaggio al mare per i coniugi, serve per scaricare la tensione. Non stancatevi troppo, è in preparazione Luna piena in Capricorno, sarà un’importante prova di pazienza.

TORO

Il secondo segno dello zodiaco diventa il crocevia di influssi astrali positivi, creativi, amorosi, fortunati. Prima del passaggio della Luna in Capricorno, dove diventerà piena durante la notte, siete gratificati da Venere e Marte, insieme a Mercurio lavorano per una giusta causa: vittoria nel lavoro, affari, società. Un amore come una fiaba. Si avvicina un’occasione da non perdere per voi che siete ancora soli, tenetevi pronti per domani.

GEMELLI

Luna in opposizione, controllate i punti deboli nella salute, il transito può rendere i rapporti difficili. Ma se riesce a risvegliare i sentimenti di calore umano e di generosità, i rapporti diventano molto piacevoli. Siete in grado di vedere chiaramente chi è degno, e chi non lo è, della vostra considerazione. Non dovete però pensare che tutto vi sia dovuto. In amore attaccate per primi, mettete alla catena un cuore. Questa è la sfida che lancia Giove.

CANCRO

Il dubbio, una costante del vostro carattere, non vi rende sempre sicuri di voi stessi, ma oggi dovete liberarvi di tutte le incertezze, il giorno è produttivo. Luna ancora attiva nel campo del lavoro, Mercurio aiuta a trovare le persone e le parole giuste. Esperienze nuove, alcune sembrano incredibili, ma tutto deve essere esaminato, studiato, non si può mai dire da dove arriva lo scatto che poi vi porta la fortuna. Intanto la troverete subito in amore. Venere come il pozzo dei desideri.

LEONE

Ben venga un ripensamento, nel lavoro di tutti i giorni è arrivato il momento di fare un po’ di ordine e di pulizia, controllate le questioni scritte e il conto personale. L’intuito oggi non vi inganna, sollecitato com’è da un razionale Saturno. Non perdete l’occasione della Luna piena domani e domenica in Capricorno che è il vostro settore del lavoro e affari. Un’occasione immobiliare, magari una casa per le ferie. Diventa urgente l’amore, bisogna tornare a baciare.

VERGINE

Urano, pianeta delle imprese ardite e decisioni rapide, spinge ad uscire dalle situazioni stagnanti. Sono previste forti uscite finanziare, però vale la pena di pagare il prezzo che impone anche Saturno, sono spese che faranno felici i figli e le persone care. Non stancatevi troppo, il caldo di questi giorni non vi fa bene, la Vergine non deve mai lavorare di fretta. Come non deve essere frettolosa in amore - la prossima notte, intorno all’una, sarete conquistati.

BILANCIA

Il raggio della Luna in Sagittario fino a questa sera deve essere sfruttato per portare a compimento il lavoro iniziato, forse ancora in maggio, però non caricatevi adesso di nuovi impegni. Lasciate passare Luna piena in Capricorno domani e domenica, quindi oggi potete intraprendere un viaggio e anche iniziare le vacanze, finche Mercurio resta in Cancro. L’amore non deve passare in secondo piano, amate con lo slancio di Giove che sorvola ogni impedimento pur di arrivare nel nido del suo amore.

SCORPIONE

Un’altra volta l’intervento più prezioso è quello che viene suggerito dal vostro intuito. Un’ancora di salvezza, per così dire nelle situazioni problematiche e apertamente contro i vostri interessi. Qualche porta si è chiusa, ma forse siete stati voi a fare di tutto per chiuderla, questa Luna del weekend però manda una grande luce verso il successo, parla di strade nuove da intraprendere al più presto. Urgente chiamata da lontano. Venere canta: dov’è l’amore? Come Cher.

SAGITTARIO

Giove ha in programma per voi un’estate ad alto contenuto erotico-passionale, cose incredibili si vedranno anche nei rapporti tra persone di una certa età. I giovani Sagittario sono invece portati verso amanti più esperti e maturi, la cronaca rosa è piena di esempi. Luna nel segno risolve più di un problema economico ma c’è una noia con i collaboratori, pessimi. Tutto è possibile cambiare nella vita, iniziate con le persone che vi hanno stancato.

CAPRICORNO

Certo che Mercurio in opposizione, per lo più instabile e lunatico in Cancro, non assicura tranquillità nelle collaborazioni, associazioni e in tutti quei lavori, affari, che fate insieme agli altri. I collaboratori di vecchia data sono fuori fase, il coniuge tra le nuvole, ma è in arrivo la prossima notte la vostra personale Luna piena, che arriverà nella vostra vita amorosa e affettiva con la forza di un uragano, sarete improvvisamente felici, grati al destino di avervi portato quell’amore.

ACQUARIO

Dobbiamo anche oggi iniziare con Urano in Toro, non è la prima volta che si fa sentire, ma adesso con la vicinanza di Marte si intromette spesso nei legami familiari, rapporti affettivi e con la parentela, ma è sempre caldo amore materno e paterno. Non è facile trovare accordo quando di mezzo ci sono beni e soldi, ma adesso avete Giove e potete farcela. Trepida attesa della Luna piena di domani, novità!

PESCI

Prendetevi il vostro tempo. Pesci ha bisogno, fisicamente e spiritualmente, di piccole pause che vengono chiamate “marinare”, per ricaricarsi. Come i marinai quando entrano in porto, dopo una lunga traversata, e si danno alla pazza gioia con donne e alcol. Voi dovete solo aspettare, seduti in quel Caffè a Portofino… e attendere l’arrivo di una nave da crociera lussuosa. Domani arriva l’amore! Luna piena da sogno.