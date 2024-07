07 luglio 2024 a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di domenica 7 luglio 2024

Ariete

L'inizio della calda stagione vi porta sempre una certa ansia, qualche emicrania e un po' di tachicardia. Questi sono gli effetti del Sole e i vari pianeti nel segno del Cancro, che si sentono particolarmente nei giorni della Luna nuova, che lascia qualche conseguenza. In mattinata la Luna entra in Leone, illumina la domenica con i sentimenti: famiglia, amicizia, amore. Nei rapporti con gli altri proiettate le vostre emozioni, se a qualcuno questo non garba, forse non è il caso di continuare quest'amicizia. Qualche ingombrante ricordo del passato si allontana. E siete passionali ma non prepotenti con l'altro.

Toro

In mattinata Luna ancora in Cancro, al massimo della forza creativa, certamente inventerete qualcosa di nuovo nel lavoro e in affari. Poi Luna va in Leone e produce pressioni verso l'ambiente domestico, impegnativa per i genitori del segno, nervosa per il matrimonio. Mercurio significa anche i vostri fratelli, sorelle, cugini, parenti acquisiti residenti lontano. Questa sera è richiesta una specie di riunione in famiglia, soprattutto con i figli. Il legame del Toro con la casa natale è di solito molto stretto, fortissimo con la persona amata.

Gemelli

Ti amo. Oggi lo dovete ripetere tante volte, gli influssi sulla vita sentimentale diventano incantevoli con il passaggio della Luna in Leone accanto a Mercurio, non si contano le possibilità di nuovi incontri per le persone sole. La fiamma che oggi accende questa Luna diventerà uno spettacolo tra qualche giorno quando vi entra nel segno Marte e si congiunge a Giove. Avete 60 o più anni? Venere renderà presto felice la donna Gemelli, siete vittoriosi anche nel lavoro, però pure voi dovete subire ritardi a causa della burocrazia. Viaggi felici.

Cancro

Scossi dalla Luna nuova di ieri, ritroverete piano piano la vostra sicurezza, direte magari qualcosa che sarebbe meglio non dire, ma siete fatti così: se non parlate non siete contenti. Se non avete potuto gustare il vostro compleanno come avreste voluto, oggi Luna in Leone, segno dello splendore, sotto il profilo finanziario è veramente ottima, qualche segnale di rivincita nel lavoro arriva già oggi. Sfruttate questi sei giorni di Venere ancora nel vostro segno, estorcerete una promessa di matrimonio, guardatevi intorno se non avete ancora nessuno - qualcuno vi noterà.

Leone

La domenica è vostra. Serpeggia il malcontento in famiglia, ma non ve ne farete un problema, vincerete con facilità. L'esperienza insegna che un po' di superstizione non guasta nella vita, non si devono fare troppi annunci nel lavoro ma nemmeno in amore, anche per non togliere il fattore sorpresa. Attenti a non diventare precipitosi, a non reagire negativamente a quanto vi viene detto. Avete solo bisogno di libertà, e voglia di eccitamento, di fare qualcosa di diverso, magari un po' selvaggio. Look: anche con una semplice tuta siete sempre molto trendy.

Vergine

Niente di eccezionale? Vivete così, in attesa, ma senza sapere esattamente di chi e di che cosa. Un amante di sette lune fa? Rilassatevi, Venere dice che tornerà l'amore e sarà in sintonia con i vostri occhi color nocciola, in cui vediamo qualche tonalità di grigio-verde, come un’uniforme militare. Effettivamente è proprio così: di tutti i pianeti che oggi vi esaltano, Marte è al comando. Questo significa passione che viene da lontano, come se vi foste svegliati da un sogno.

Bilancia

Ancora qualche contrasto coniugale, finché la Luna non si sistema in Leone dove risplenderà accanto a Mercurio, poi vi seguirà fino al giorno 13 quando diventerà primo quarto nel vostro segno e darà il via alle danze amorose e passionali della vostra estate, che prevediamo indimenticabile per voi tutti. Oggi lasciatevi condurre da qualche parte in mezzo alla natura, concedetevi anche una passeggiata solitaria al tramonto, per meditare sul lavoro e impegni domestici che vi aspettano da domani in poi. Ci sono amici che vi cercano con insistenza. Perché non rispondete?

Scorpione

Come segno d'acqua siete stati gratificati dalla Luna nuova di luglio, fase indicata per gettare nuovi semi. Ci vorrà del tempo, fatica, ma i frutti si vedranno in autunno, stagione che darà il via alla vostra corsa trionfale verso il 2025. Venere è rimasta nel segno del Cancro, invita a trascorrere qualche giorno lontano dal solito ambiente, persino Mercurio in Leone, insieme alla Luna, non si oppone a un viaggio di piacere. Inseguendo il piacere e la passione, troverete anche occasioni di lavoro. La vostra patria è il mondo. Evitate lo sport.

Sagittario

Fortuna. Si tratta di influssi che viaggiano veloci, arrivano e partono, dovete essere pronti e scattanti, afferrare al volo ogni occasione, grande o piccola. Oggi noi crediamo alla Luna che entra in Leone e si congiunge a Mercurio sino a mercoledì, situazione ideale per voi che amate viaggiare e visitare luoghi lontani. Anche nel mondo circostante ci sono occasioni di divertimento e guadagno, ma qui potreste essere trattenuti da Saturno e Nettuno. Loro occupano il settore molto privato del vostro cielo - famiglia, figli, luogo di nascita. La vostra presenza potrebbe essere necessaria.

Capricorno

Luna torna positiva, entra in Leone e si avvicina a Mercurio, curioso l'aspetto che forma con Marte e Urano in Toro, vostro settore dell'amore e della fortuna. Una leggera ginnastica, nuoto, passeggiate all'aria pura, presto la mattina e a prima sera, preparano il vostro corpo stanco e un po' spento alle prossime splendide battaglie passionali e professionali che vi riserva l'estate 2024. Pensavate forse di avere già fatto tutto, dato tutto, visto tutto? Allora significa che non conoscete le stelle, noi sì: vi stanno preparando un'estate da Napoleone.

Acquario

Non vi conviene provocare proprio oggi situazioni di conflitto, iniziare discussioni professionali o domestiche, il segno che governa i vostri rapporti stretti riceve questa mattina la Luna che si congiunge a Mercurio. Parliamo naturalmente del Leone, segno dei vostri rapporti amorosi e coniugali, che già deve respingere le frecciate di Marte e Urano. Per fortuna è domenica, rifugiatevi in qualche posto molto turistico, perché voi non avete bisogno del silenzio, ma di movimento, musica e balli. L'uomo Acquario è molto richiesto sulla piazza.

Pesci

Un successo annunciato. Anche di domenica gli influssi più intensi e decisivi sono diretti alla sfera pratica, lavoro e affari, e ci piacciono davvero sempre di più. Guardatevi intorno con attenzione, anche se siete in vacanza, può sempre scattare qualcosa di buono. La fortuna non ha una residenza fissa, si presenta nei posti più impensati e nelle ore più incredibili. Se siete vicini a un casinò… fate un salto, Urano siede al tavolo verde, colore di Venere, che è pazza di voi. Innamoratevi, sposatevi.