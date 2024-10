L'oroscopo di Branko di domenica 27 ottobre: "Sospetto di infedeltà", occhio a questo segno

27 ottobre 2024 a

ARIETE Luna mette l’accento sulla salute, ricaricatevi per le prossime imprese professionali. Le prospettive sono ottime e il vostro impegno darà sicuramente risultati positivi: dovrete però faticare parecchio, Marte rende le cose pesanti, ma nonostante tutto riuscirete a trovare spazio anche per l’amore, i figli, gli amici e il divertimento. Uomini Ariete sospettano infedeltà? È uno scherzo di Venere, perché vi ammira molto.

TORO Mercurio in Scorpione, fino alla fine del mese, dovete essere pronti alle discussioni improvvise nei rapporti stretti, in affari dovete seguire scrupolosamente tutta la documentazione. Ma l’odierna Luna è una di quelle che riescono a sistemare le cose senza nemmeno molta fatica, per una volta siete più fortunati che bravi. Impiegate le energie anche per risolvere un problema che riguarda una persona della vostra famiglia.

GEMELLI Come tutti anche voi avrete qualche momento critico, dimostrazioni contro il vostro modo di operare, ma è meglio non reagire. Fate passare questo disturbo della Luna, concedetevi una pausa, trovate forza e fiducia in Mercurio, super positivo fino alla fine del mese. Organizzatevi per il 30 e 31. Una capacità che non possedete sono le “vendette” in amore, quindi lasciate perdere e datevi con un fuoco maggiore nel matrimonio.

CANCRO Il Sole splende nel campo della fortuna, insieme a Saturno ottimo e Urano, Luna creativa e finanziaria in Vergine, anche Venere prende possesso del campo del lavoro - perché non programmate un colpo grosso? Perché non osate adesso quello che sognate da tempo di fare. Il vostro amore va, nuove passioni, per chi è solo, scoppiano ovunque. P.S. Cominciate a guardare le cose da un’angolazione più adatta ai tempi che vivete.

LEONE È molto importante in questi giorni di fine ottobre e i primi giorni di novembre, il pianeta Plutone, vi stimola ad esprimere la vostra personalità in tutti i campi e a mettere in cantiere progetti ambiziosi. Forse i desideri di cambiamento si scontreranno con diversi scogli di natura pratica, finché c’è Mercurio negativo, ma questa Luna permette di lavorare con spirito leggero, si attenua la pressione di Urano sui vostri nervi e sulle gambe. La domanda è: aspettate l’amore o i soldi?

VERGINE In altri tempi (anche più stabili dal punto di vista meteorologico) sareste già in viaggio con questo eccellente Mercurio, in posizione ideale è in aspetto con Luna ancora nel segno. Che vi accompagnerà anche domani. Vincerete ancora, la base è solida, il fiuto formidabile, l’intelligenza superiore. I professionisti vivono occasioni di crescita e profitto. Manca qualche transito romantico, così l’amore langue. Lo stress non rovina questo magnifico banchetto d’amore.

BILANCIA Marte provoca sempre un grande rumore, anche quando è molto positivo, a voi produce confusione e qualche cedimento delle forze fisiche. Ma le vostre battaglie non sono ancora concluse, diciamo anzi che le più importanti devono ancora arrivare. Oggi intanto regalatevi qualche ora di relax, diminuire il ritmo, anche perché non vi presentate nella luce giusta e reale. Come va il vostro amore? Se ne parla, si chiacchiera, qualcuno vi ha visto uscire da un bar…

SCORPIONE Questo vostro dolce ottobre si concluderà con amore e successo. I grandi pianeti sono con voi: Saturno, Nettuno, Plutone, fondamenta solide per il futuro. Vivrete una rinascita professionale e sentimentale, nel 2025, ormai ci siamo. Marte, vostro “padre” zodiacale insieme a Plutone, è semplicemente meraviglioso per l’amore, per ritrovare l’amore, per andare a cercare l’amore anche molto lontano. Auguri.

SAGITTARIO Non scoraggiatevi per qualche passeggera difficoltà che potrebbe creare questa Luna in Vergine, la forza della vostra personalità è irresistibile e supera tutti gli ostacoli. C’è anche qualche influenza contrastante, Saturno ritarda il momento in cui riuscirete a vedere i risultati concreti delle vostre fatiche, ma le basi sono solide e produrranno vantaggi nel prossimo anno. L’amore è una sinfonia d’autunno, voi siete il flauto magico.

CAPRICORNO Dove sono quei tempi, quando Marie Laforet cantava “Questo autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell’amore”! Non preoccupatevi tornerà il bel tempo, l’autunno ha ancora tanto da darvi e da emozionarvi: Venere arriverà nel vostro segno l’11 novembre. La prossima settimana dovrete studiare una tecnica di rivincita nelle situazioni professionali. Oggi fate la vita da signori, spendete come e con chi vi piace!

ACQUARIO Certamente Marte vi dà l’energia morale per affrontare le sfide, ma avete bisogno di collaboratori validi, alla vostra altezza. Questi arriveranno con il favore di Mercurio, quando sarà in Sagittario, a partire dal 3 novembre. Se lo desiderate raggiungerete senza troppe difficoltà le vette del successo. Un po’ più di dolcezza però vi aiuterebbe a capire gli altri e renderebbe più facili i vostri rapporti. Iniziative amorose di successo.

PESCI Accettatevi come siete e seguite semplicemente il flusso delle vostre sensazioni. Non importa se gli altri non ti capiranno, prima o poi incontrerete qualcuno che saprà farlo. Sarà un essere speciale anche lui. Il vostro oroscopo descrive una vita in fermento, un fiume in piena che può anche trascinare via qualcosa ma non le costruzioni solide. In ogni caso con la forza di Saturno riuscirete a ritrovare quello che sembrava perduto.