Oroscopo 2026, Alberti lancia l'allarme: questo segno avrà tanti ostacoli

Per l’Ariete, la prima parte del 2026 sarà dinamica e stimolante , ideale per avviare nuovi progetti professionali e sentimentali. Il Leone sentirà forte il desiderio di affermarsi sul lavoro, ma dovrà prestare attenzione a non trascurare gli affetti. Il Sagittario vivrà cambiamenti graduali nella carriera , mentre in amore prenderà forma un legame speciale. Il Toro potrà contare su buone possibilità di crescita, nonostante qualche ostacolo iniziale. La Vergine affronterà un importante rinnovamento professionale che aprirà nuovi orizzonti, mentre in amore ritroverà serenità. Il Capricorno raggiungerà i suoi obiettivi con calma e determinazione , senza forzare i tempi.

Ada Alberti , celebre astrologa di Mattino Cinque, ha tracciato le previsioni per il 2026 individuando i segni zodiacali più fortunati dell’anno. Le stelle offrono indicazioni utili per affrontare i prossimi mesi con consapevolezza , toccando temi centrali come lavoro, amore ed energia personale. Il nuovo anno si preannuncia come un viaggio ricco di opportunità, cambiamenti e rinnovata fiducia nel futuro.

Periodo positivo anche per i Gemelli, che beneficeranno di nuove energie e cambiamenti favorevoli. La Bilancia potrà consolidare i risultati ottenuti nel 2025. L’Acquario sarà favorito da incontri stimolanti e collaborazioni promettenti. Per il Cancro creatività e passione guideranno lavoro e sentimenti. Lo Scorpione affronterà sfide professionali interessanti, mentre i Pesci dovranno equilibrare impegni e affetti, dando spazio alla famiglia.