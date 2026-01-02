Oroscopo 2026, la sentenza di Barnanera: il segno che deve cambiare in fretta

Il 2026 si apre come un anno carico di movimento e trasformazione. Secondo l’interpretazione del celebre Barbanera, il cielo sarà dominato dagli elementi Aria e Fuoco, simboli di energia, dinamismo e cambiamento. Si tratta di forze che spingono ad agire, a scegliere e ad assumersi nuove responsabilità, lasciando poco spazio all’immobilismo. Ogni evoluzione, però, comporta un prezzo da pagare: per crescere occorre osare, rompere vecchi schemi e affrontare, prima di tutto, le proprie resistenze interiori.

Nei primi mesi dell’anno Giove in Cancro invita a custodire ciò che è davvero importante, affetti e radici comprese. Nella seconda parte del 2026, invece, prende corpo una fase più audace e innovativa grazie a Saturno in Ariete, Urano in Gemelli, Giove in Leone e Plutone in Acquario. Il messaggio di Barbanera è diretto: la vera rivoluzione nasce dentro di noi.