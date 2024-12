24 dicembre 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi martedì 24 dicembre.

ARIETE

Che notti d’amore sono previste nei giorni di Natale… potete ben dire rosso Natale, grazie a Marte in transito in un segno strategico per le nuove conquiste e per accendere antichi fuochi di passione. Giusto per stemperare il freddo che produce il Sole in Capricorno. Nel campo pratico dovete farvi vedere più accorti nel dare e partecipare. Testardo io che ti amo più di così, canta Scorpione. Voi rispondete: sarà l’aurora, come Eros Ramazzotti.

TORO

Nuove speranze anche per i nativi che magari pensano di non avere più l’età di innamorarsi. Ma chi lo ha detto, ma dove sta scritto, il Toro non invecchia mai in amore, è anche molto bravo a trovare nuove esperienze, dopo qualche inciampo. Ma il regalo di Natale più bello lo annuncia Giove, pianeta della fortuna finanziaria ma anche della spiritualità. You are my destiny, sei il mio destino, Capricorno.

GEMELLI

Quindi Giove, Natale e Capodanno, e metà del 2025, il pianeta della fortuna sarà nel vostro segno. Il pianeta delle grandi imprese che vi ha portato via tanto bene, avrà effetti nel campo professionale, ma richiede impegno e lotta. Ottima protezione di Venere e di Marte, sollecitiamo gli innamorati, sposatevi al più presto. Il colore di Giove è viola, la sua pietra è lo zaffiro. Sposatevi con l’Ariete.

CANCRO

I progetti che frullano nella vostra testa possono essere realizzati meglio con l’aiuto di altre persone. Aspettate ancora un po’, prendetevi una vacanza. Bianco Natale, come la Luna che illumina lo Scorpione, nel punto più felice del vostro cielo, la famiglia e l’amore. Voi del resto siete il segno della famiglia, dell’albero di Natale. L’albero scintilla, io ti ho messo nella palla rossa… recita il segno dei Pesci.

LEONE

Natale rosso-verde, colori delle famiglie nobili, e voi siete regali per diritto di nascita. Queste sfumature che segnalano passione e speranza sono dovute a Marte e Venere. Tra loro un Mercurio messaggero di buone notizie che agevola le imprese per il nuovo anno. Il matrimonio ritrova la passionalità di sempre, Marte può far esplodere un nuovo amore, come un fuoco d’artificio. E questo fuoco sarà acceso dal figlio di Marte, Ariete.

VERGINE

Amore! Illuminati anche voi dalla Luna in Scorpione. La tradizione attribuisce a questo transito lunare il significato di fortuna e di liete novità per le giovani coppie o per i vostri figli, nel prossimo anno. Dedicatevi all’amore e al relax. White Christmas, Bianco Natale canta come Bing Crosby Venere innamorata nel cielo dell’Acquario.

BILANCIA

Voi tre segni d’aria, Acquario e Gemelli, dovete festeggiare Giove. Vogliamo dipingere il vostro Natale di azzurro, colore del mare e del cielo che vi riserva tante novità nel 2025. Sole in Capricorno significa che è richiesta priorità nella vita in famiglia, con le persone anziane e anche i figli vanno tenuti a bada. L’amore deve restare così come è nato: un sogno bellissimo. Giove aiuta a trovare nuove prospettive per il futuro, insieme ai Gemelli.

SCORPIONE

Un amore romantico ma anche un po’ segreto e chiuso alle curiosità altrui potrebbe vedere sorgere il 2025 insieme a voi, sin dal Natale. È vostro il privilegio di avere domani la Luna nel segno. Si, torna la fortuna ma ciò non significa che dovete trascurare antichi problemi di salute. Luminoso e lieto sarà il primo mattino del mondo tra le braccia di un Pesci.

SAGITTARIO

Rosso Natale, che altro? Marte il passionale ingaggia lotte di seduzione, conquiste, praticamente con l’intero zodiaco, non teme nessun segno. Ciò dà una bella forza alla donna Sagittario che vive questo Natale un po’ confinata tra le mura domestiche mentre sogna grandi spazi e praterie senza confini. L’amore crede alle favole che raccontate in camera da letto. Chiamata alle armi per le persone sole, scegliete Acquario.

CAPRICORNO

Protagonisti del nostro oroscopo, il solo segno che conta sulla positività dell’intero zodiaco. Non succede a tutti e non ad ogni Natale, quello che piace di più è che non c’è differenza tra i giovani e i più anziani, tutti avete una speciale stella che vi segue. Venere è dalla vostra parte, Urano aggiunge un tocco di sensualità. Non solo affascinanti, siete anche un buon partito, cosa che i Gemelli apprezzano.

ACQUARIO

Natale d’oro. Dipende però da come vi siete atteggiati negli ultimi tempi, con chi e dove siete, cosa volete ottenere prima di chiudere questo che è stato comunque un anno importante per tutti. In ogni caso ci sarà un altro colpo di fortuna, vigilia con Luna in Bilancia e Giove amico. Il Sagittario vi manda un sensuale saluto. Ci sarà anche un fatto inatteso.

PESCI

Dopo la notte magica della Vigilia, domani mattina vi sveglierete con la Luna in Scorpione, splendida nei confronti del vostro Nettuno e Saturno. Venere sempre aperta alle richieste del vostro cuore. È possibile parlare con voi, in famiglia. Chi è che canta: “All I want for Christmas is you..” Tutto quello che desidero per Natale sei tu, è la voce del Leone che arde per voi.