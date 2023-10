Intelligenza artificiale, Salvini: “A Roma ragioniamo su taxi volanti”

23 ottobre 2023 a

“Stiamo ragionando a Roma di taxi volanti, che per muoversi a Roma è l’unico modo per arrivare in tempo visti i taxi camminanti”, ha annunciato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini dal palco della riunione degli Stati Generali dell’Intelligenza Artificiale. “A Milano qualcuno ritiene che le auto siano un pericolo e che bisogna venire a lavorare solo in monopattino e in bicicletta: Milano è la capitale del lavoro, lasciateci lavorare”, ha aggiunto.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev