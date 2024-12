Gli auguri di Mediaset: ecco il nuovo spot con Pier Silvio Berlusconi e la voce de Il Volo

20 dicembre 2024 a

Anche per il 2024, a porgere l’augurio di Mediaset al pubblico è direttamente la voce dell’Amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che ha voluto trasmettere ai telespettatori il proprio calore e i propri auguri: «Questo Natale celebrate la vostra famiglia, è il dono più grande che ci ha dato la vita. Buon Natale dalla grande famiglia di Mediaset». Il nuovo spot di auguri Mediaset sarà trasmesso a partire da oggi 20 dicembre 2024 su tutte le Reti Mediaset, portando nelle case italiane un messaggio di vicinanza e calore in occasione delle festività. Mediaset e Pier Silvio ringraziano “Il Volo” per aver concesso la colonna sonora dello spot, “Oh Holy Night”, che sarà parte anche del loro concerto-evento che verrà trasmesso il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.