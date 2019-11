Arriva nelle librerie ‘Il grande libro delle erbe medicinali per le donne’

Le proprietà curative delle piante possono declinarsi in tinture, decotti, compresse e infusi. In questo dizionario, Gilbert e Maresci mettono a disposizione delle donne centinaia di rimedi naturali e consigli per gestire o prevenire alcuni disturbi al femminile: dall’endometriosi alle vene varicose, senza tralasciare le problematiche legate a gravidanza e allattamento.

66 schede delle erbe medicinali più efficaci per il benessere femminile. Per ciascun disturbo, c'è la descrizione con i sintomi e il rimedio più adatto. Per ogni erba medicinale, c'è almeno un suggerimento per gestire, prevenire o alleviare la patologia. L’erbario è ricco: spazia dalle più familiari Camomilla e Melissa, al meno comune Berberis vulgaris, utile per fegato e cistifellea, o il trifoglio rosso, prezioso alleato per i disturbi nel periodo della menopausa. Doppia la chiave di lettura di questa guida, unica nel suo genere: dalla patologia ai rimedi verdi e dall’erba ai benefici ‘a misura di donna’.

La salute è a portata di prato! Cyndi Gilbert, naturopata, è docente di medicina naturale presso il Canadian College of Naturopathic Medicine. Vive e lavora a Toronto, e si occupa personalmente di coltivare le erbe officinali che prescrive alle sue pazienti. Roberta Maresci, giornalista e scrittrice, è stata voce e autrice per Rai Radio2. Ha curato enciclopedie e pubblicato 14 libri. Ha un giardino delle meraviglie, dove coltiva un’officina di erbe e piante, coinvolgendo amici di pollice e parenti.

IL GRANDE LIBRO DELLE ERBE MEDICINALI PER LE DONNE

Pagine 448

Prezzo 19,90 €

Rilegatura telata

Trad.it di Daniela Di Lisio

ISBN 978 88 7224 009 0