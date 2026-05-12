Batteri, la tossina che si trova nei giardini e che diventa un farmaco

Nei terreni di parchi, giardini e campi di tutto il mondo si nasconde un universo microscopico ancora in gran parte da esplorare. Tra i suoi protagonisti ci sono gli Streptomyces, microrganismi responsabili del caratteristico odore di terra dopo la pioggia, ma anche veri e propri “laboratori naturali” capaci di produrre sostanze chimiche di enorme interesse medico. Questi batteri, tra i più diffusi sulla Terra, sono già noti alla scienza per aver fornito molecole fondamentali come antibiotici, antitumorali e immunosoppressori. Ora, però, una nuova ricerca pubblicata su Nature Microbiology apre la strada a una scoperta ancora più sorprendente: l’identificazione di una nuova classe di tossine prodotte da alcuni ceppi di Streptomyces.

Lo studio, riportato condotto da un team internazionale che coinvolge la McMaster University in Canada, il Boston Children’s Hospital e la Harvard Medical School negli Stati Uniti, insieme all’Università di Stoccolma e a Yale, ha evidenziato molecole con una struttura sorprendentemente simile a quella della tossina difterica, responsabile della difterite, una grave infezione batterica. Nonostante questa somiglianza strutturale, le nuove tossine non risultano pericolose per l’uomo. Al contrario, proprio le loro caratteristiche chimiche stanno attirando l’attenzione dei ricercatori per un possibile utilizzo in campo biomedico. L’ipotesi è che queste molecole, opportunamente modificate, possano diventare strumenti utili nello sviluppo di nuovi farmaci.

Il mondo degli Streptomyces, infatti, è già alla base di una parte fondamentale della farmacologia moderna. Molti antibiotici di uso clinico derivano proprio da questi microrganismi, che nel corso dell’evoluzione hanno sviluppato sofisticati meccanismi chimici per competere con altri batteri nel suolo. La scoperta aggiunge quindi un nuovo tassello a un quadro già estremamente ricco: quello di organismi invisibili ma potentissimi, capaci di produrre sostanze tossiche in natura che, una volta comprese e riprogettate in laboratorio, possono trasformarsi in alleati preziosi per la salute umana. Secondo i ricercatori, il lavoro è ancora nelle fasi iniziali, ma rappresenta un passo importante verso la comprensione del potenziale farmacologico nascosto nei microrganismi del suolo. Un potenziale che, in futuro, potrebbe tradursi in nuove terapie contro infezioni e malattie oggi difficili da trattare.