Chiara Ferragni compra casa con Fedez a Milano. L'annuncio della star di Instagram: ecco dove abiteranno

L'annuncio arriva a mezzogiorno sul profilo instagram della fashion blogger più famosa del mondo. Chiara Ferragni, visibilmente emozionata, sgancia la bomba: "Ho comprato la mia prima casa di proprietà insieme a Fedez". Ai suoi 23,5 milioni di followers, la Ferragni spiega: "Come promesso, devo annunciarvi che io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Quella dove stiamo adesso è in affitto, ci piace tantissimo ma è in affitto e finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni".

Com'è noto la coppia abita all'ultimo piano delle residenze di Citylife progettate dall'archistar Zara Hadid. Un attico protagonista di video e stories su Instagram della coppia. Ma adesso si cambia: "La nuova casa la stiamo costruendo e pianificando" spiega la Ferragni. "Adoro l'arredamento, adoro creare qualcosa che sia nostro".

Tutte le voci suggeriscono che la coppia traslocherà a poca distanza: sempre nell'area di Citylife, a Milano, è in costruzione un nuoco complesso di case extralusso. La Ferragni non svela l'indirizzo, ma tutti gli indizi confermano. "Si tratta di un appartamento come piace a noi e non è ancora pronto" aggiunge la moglie di Fedez, "devono ancora costruirlo, il building lo stanno costruendo e dovrebbe essere pronto a metà del 2022. C'è tempo per organizzare la casa al meglio"

