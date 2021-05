Lombardia, la vera pizza napoletana con vista sul lago di Garlate. La recensione

Tommaso Farina 23 maggio 2021 a

Una bella pizza napoletana con tutti i crismi e i carismi del caso, sbocconcellata con un occhio sul lago. Coll’allentarsi delle misure restrittive dovute al Covid, qualche sano e sincero svago è senz’altro il benvenuto. Dunque, se anche voi siete stati attirati dalle fotografie con cui Alessio Savini, pizzaiolo d’origine lodigiana che negli anni si è levato soddisfazioni come quello di infornare una pizza per il sindaco di New York Bill De Blasio, immortala le sue creazioni su Instagram, dovete fare una capatina nella manzoniana Garlate (Lecco), alla Pizzeria Grotta Azzurra: lì troverete ad attendervi una cinquantina di varianti di pizza.

Quella di Garlate è la terza filiazione della storica Grotta Azzurra aperta a Merate (Lecco) dalla famiglia Marasco. Alla bisogna, i gestori hanno chiamato a sovrintendere al forno Alessio Savini, nato appunto a Lodi ma trasferitosi nell’ormai lontano 2010 in Campania, a imparare i più nascosti segreti di un’arte che, negli ultimi anni, ha raggiunto un’acme di perfezione tale da portare addirittura al riconoscimento Unesco per il più italiano dei piatti.

La Grotta Azzurra si trova sulla SP72, la Provinciale che porta da Lecco a Milano. Non fatevi intimorire da un parcheggio che sembra difficile, o dal cartello che nei giorni feriali promette un “Servizio Mensa”: non si tratta di una mensa, ma di un semplice menù di lavoro a pochi euro. In ogni caso, tutti i giorni,a pranzo e a cena, avrete accesso al menù completo alla carta, presentato in una copia appunto cartacea ma personale, che potete portarvi a casa. Del resto, l’attenzione alla sanificazione in questo momento storico è molto curata, con la presentazione delle belle posate e del tovagliolo in un sacchetto stagno trasparente, da aprire.

La sala interna per ora non si usa. Poco male, perché avrete a disposizione l’ampio déhors con copertura, che vi consentirà di pranzare con uno spettacolo d’eccezione: il lago di Garlate, che nelle belle giornate offre un colpo d’occhio non inferiore a quello del Lario.

Da mangiare, c’è una scelta di piatti soprattutto di pesce, alcuni dei quali ispirati alla tradizione campana. Tuttavia, la gran parte del menù è dedicata alla pizza, oggetto del desiderio. Ce ne sono davvero quasi 50 tipi. Dovrete scegliere l’impasto: quello classico è lievitato 36 ore, mentre il Verace Napoletano è disponibile la sera, perché la lievitazione sale a 72 ore. Le pizze sono suddivise grosso modo a tipologia. I prezzi, per essere in Lombardia, non sono bassi come quelli di Napoli ma sono senza dubbio convenienti: si va dai 6 euro della Margherita semplice agli 11,50 delle più elaborate, ad esempio la Andale (pomodoro San Marzano dell’Agro sarnese-nocerino, fiordilatte di Agerola, ‘nduja di Spilinga, alici di Cetara a fine cottura, colatura di alici, basilico fresco), oppure la sontuosa Vittoria, che di nuovo al San Marzano abbina burrata pugliese (anche lei a fine cottura), melanzane fritte, pane gratinato e Culatello.

Se volete andare sul classico che non muore mai, la Margherita Dop è l’ideale: San Marzano, fiordilatte di Agerola, mozzarella di bufala campana Dop, Grana Padano 24 mesi, basilico fresco ed extravergine. Letta così, sembra solo un’invogliante lista di materie prime. Gli ingredienti prendono vita, invece, grazie all’impasto di Savini, che ha la caratteristica fondamentale che deve avere in una pizza col cornicione largo e morbido: la leggerezza, la digeribilità. Se, mangiata una pizza, volete subito prenderne un’altra, vuol dire che quella pizza è ben centrata. E così si è rivelata la Margherita Dop di Savini. Altre chicche? La Malafemmina, che vede la partecipazione di fiocchi di ricotta, e ‘nduja di Spilinga, anch’essa di magnifica riuscita. Un consiglio: chiedete in sede di ordinazione di farvi stendere l’impasto in modo non troppo sottile, sarà ancora meglio.

Dessert? La mousse caraibica ai frutti esotici. Una bella scelta di birre artigianali, conto di circa 15 euro con la pizza.

Grotta Azzurra

Via Statale, 1916

Garlate (LC)

Tel. 0341 682598

COSA SI MANGIA: pizza

DA NON PERDERE: Margherita Dop

IL CONTO: 15 euro

