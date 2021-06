Milano, la piazza davanti alla stazione Centrale è un dormitorio. Silvia Sardone: "Beppe Sala dov'è?"

08 giugno 2021 a

Tornano i bivacchi davanti alla stazione Centrale, con senzatetto che dormono in piazza Duca d'Aosta e uno stuolo di sacchi a pelo sotto i portici di via Vittor Pisani. Silvia Sardone, consigliera comunale della Lega ed europarlamentare, va all'attacco dell'amministrazione di Palazzo Marino: “I bivacchi di immigrati clandestini che riempiono il piazzale della stazione Centrale di Milano sono a dir poco vergognosi: se questa è la città internazionale che vuole il Pd direi che siamo assolutamente fuori strada".

Secondo la Sardone, "di giorno e di notte piazza Duca d'Aosta, via Vittor Pisani e le zone limitrofe sono un dormitorio a cielo aperto davvero indegno se pensiamo a tutte le belle parole della sinistra sull'integrazione. Ci sono decine e decine di extracomunitari in sacchi a pelo, cartoni e persino tende in mezzo alle aiuole e sotto i portici, con tutto il degrado che ovviamente ne consegue tra alberi e cespugli scambiati per bagni pubblici". Per l'esponente della Lega, "in Centrale serve un'azione energica di ripristino dell'ordine e della legalità visto e considerato che la maggioranza di chi bivacca in quest'area è dedito ad attività di spaccio, senza dimenticare gli scippi e le risse violente. Ora che il turismo lentamente ridà segni di vita chissà cosa penseranno tutti coloro che vedranno certe scene appena scesi dal treno... Le responsabilità ci sono e sono politiche: a Palazzo Marino c'è nessuno?”.

Proprio settimana scorsa, il sindaco di Milano Beppe Sala ha inaugurato un giardino per bambini in piazza Luigi di Savoia: poche ore dopo l'apertura, però, era già occupato da alcuni rom.

