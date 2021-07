Olimpia Milano, il sogno è realtà: preso Niccolò Melli

Fabrizio Carcano 09 luglio 2021 a

Eccolo il colpo dell’estate dell’Olimpia Milano, il colpo più atteso e quasi scontato: il ritorno in biancorosso di Niccolò Melli.

Il 30enne lungo reggiano, impegnato nel ritiro pre olimpico con la nazionale italiana, ha siglato il contratto triennale che lo lega all’Ax Armani Exchange che ha annunciato l’accordo attraverso il proprio sito web con un eloquente ‘Melli si back’. Un ritorno, perché Melli era stato acquistato nel 2010 a soli 19 anni dalla sua Reggio Emilia per colmare il vuoto lasciato da Danilo Gallinari, pur trattandosi di due giocatori nettamente diversi. Melli doveva essere il gioiellino, il talento da far crescere insieme al coetaneo Alessandro Gentile. I due saranno l’anima italiana dello scudetto 2014 e di un ciclo incompleto ma se ne andranno poi a distanza di pochi mesi, azzerando quel progetto biancorosso a tinte azzurre.

Dal 2015 Melli – che nei cinque anni milanesi ha collezionato 131 presenze con 697 punti - inizia a viaggiare: due anni al Brose Bamberg in Germania, due anni a Istanbul nel Fenerbahce con Datome, con cui giocano le final four di Eurolega. Nel 2019 il salto tra i professionisti della NBA: la prima stagione, spezzata dal Covid, con i Charlotte Pelicans (82 presenze e 438 punti), poi lo scorso anno ai Dallas Mavericks dove trova meno spazio con appena 23 presenze e 91 punti.

Ora la scelta di tornare in Europa, per cercare di vincere l’Eurolega, oltre ovviamente allo scudetto: Melli sarà uno dei leader dello spogliatoio biancorosso insieme a Gigi Datome e si alternerà nel ruolo di quattro insieme all’altro neo acquisto, il coetaneo Pippo Ricci, ritrovando in panchina coach Ettore Messina che lo ha già allenato in nazionale tra il 2015 e il 2016…

