Lombardia, Guido Bertolaso: "Covid, contagi in aumento. Non possiamo escludere altre restrizioni"

Nulla è escluso. Con l'aumento dei contagi in Lombardia, le nuove restrizioni non sono più un tabù. Una mezza ammissione arriva da Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Regione. "Vediamo che giorno per giorno, piano piano, i numeri si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla". A suo dire però la Lombardia è una delle poche realtà che ancora tiene. Ma - è la domanda che si pone l'ex direttore della Protezione civile - quanto ancora durerà?

Occhi puntati sugli incrementi nelle scuole. Il sistema scolastico registra un aumento di contagi e quarantene, soprattutto nella fascia 6-13 anni con un aumento negli ultimi sette giorni del 70 per cento di casi di positività rispetto alla settimana precedente. Nulla di cui stupirsi. Secondo Bertolaso, intervenuto durante una diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online, "è inevitabile purtroppo con l’avvicinarsi della stagione fredda, come è successo l’anno scorso, quando eravamo messi molto peggio. Quest’anno dobbiamo fronteggiare comunque una ripartenza della diffusione del virus, che viene ancora controllata e frenata per fortuna da questa grandissima campagna vaccinale".

In totale i lombardi immunizzati sono 8 milioni, ma potrebbero non bastare. E i numeri parlano chiaro: nel bollettino di mercoledì 10 novembre il tasso di positività è salito all'1 per cento e i contagi in tutta la regione sono stati oltre mille, riportando la Regione al 20 maggio scorso. Il timore, dunque, è che la zona gialla sia più vicina di quanto si pensi.

