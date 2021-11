Milano, "obbligo di mascherina all'aperto": ma solo in queste zone, pugno di ferro contro i no-vax

24 novembre 2021 a

Sull’esempio di quanto già avvenuto a Padova, anche Milano ha deciso di reintrodurre l’obbligo di mascherina all’aperto. Per il momento la misura varrà soltanto per le zone del centro dove gli assembramenti sono praticamente inevitabili: già a partire dal prossimo weekend, quello del 27 e 28 novembre, sarà quindi obbligatorio indossare la mascherina all’aperto lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, via Dante e Castello Sforzesco.

Si tratta quindi delle zone in cui c’è maggior folla, tra turisti e cittadini desiderosi di fare shopping in vista del Natale. E implicitamente potrebbe essere un tentativo di scoraggiare ulteriormente i no-vax, che in quelle vie non potrebbero proprio circolare ma nonostante ciò continuano a imperversare ormai da due sabati. Siccome loro sono ovviamente contrari al rispetto delle misure anti-Covid, stavolta le forze dell’ordine avranno uno strumento in più: quello della multa da 400 euro, prevista per chi non rispetta l’obbligo della mascherina.

Tra l’altro questo sarà soltanto un primo fine settimana di prova: la misura dovrebbe essere estesa per tutto il periodo delle festività natalizie e dovrebbe riguardare anche le zone in cui verranno allestiti mercatini e bancarelle all’aperto. Tra l’altro non è escluso che si possa contingentare gli ingressi alla Galleria: “Pronto ad ascoltare gli esperti - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala - alcune cose si possono fare, una l’abbiamo già fatta: ho detto che non si fa il concerto di Capodanno in piazza”.

