Lombardia, riapre l'ospedale in Fiera: raffica di ricoveri-Covid in intensiva, la svolta che fa paura

Allarme in Lombardia: crescono a ritmo troppo sostenuto i ricoveri da Covid, tanto che ora le soglie d'allerta sono pericolosamente vicine. Infatti il 13,6 per cento dei letti nei reparti a media intensità di cura è occupato da contagiati. Il limite è il 15 per cento. L’occupazione delle terapie intensive è al 7 per cento. Al 10% di occupazione di terapie intensive scatta l'allarme, le restrizioni, la zona gialla.

Al contrario già da giorni è stato sforato il tetto dell'incidenza settimanale, fissato in 50 casi per 100mila abitanti: ieri, mercoledì 1 dicembre, la Lombardia era a quota 144. E insomma, se anche i due precedenti valori saranno superati l'intera regione passerà in fascia gialla. Stando alle proiezioni dell'unità di crisi regionale i numeri potrebbero salire ancora nelle prossime settimane.

Ed in questo contesto la regione corre ai ripari: scatta la pre-allerta per l'ospedale al Portello, che fu allestito nel corso dei mesi più duri della pandemia, per poi essere "congelato". Come riporta il Corriere.it, il direttore generale Welfare di Regione Giovanni Pavesi ha scritto al Policlinico, all’Asst Ovest Milanese, al Gaetano Pini e all’Asst Rhodense chiedendo di preparare il reparto di terapia intensiva in Fiera in modo che sia operativa da oggi, 2 dicembre, almeno per quel che concerne gli aspetti logistici e igienico sanitari.

Si riparte con due moduli da 16 posti letto. Gli ospedali citati dovranno poi mettera a disposizione medici e infermieri, nel caso in cui fossero necessari nel momento in cui potrebbero essere trasferiti in Fiera i pazienti: a loro sarà dato un preavviso di 48 ore.

