Striscia la Notizia, testa di uccello e zampe di elefante: un "essere" misterioso, cosa spunta a Milano, giudicate voi

21 dicembre 2021 a

a

a

"Che l'Italia fosse straordinariamente ricca d'arte già lo sapevamo e ne siamo orgogliosi. Ma grazie alle vostre segnalazioni stiamo scoprendo che è ricca anche di Enigmarte, l'arte tutta da decifrare": Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia, ha scovato una nuova opera d'arte dal significato sconosciuto. Si tratta di Mère Ubo, una scultura realizzata da Joan Mirò. "A Milano ci avete segnalato un'opera che desta molta curiosità - ha detto -. Eccola qui, campeggia in tutto il suo splendore davanti all'Archivio di Stato". Poi ha provato a indovinare di cosa si trattasse: "Sembra un grosso animale o forse no, allora potrebbe essere un supereroe di bronzo, ma no, non ci siamo nemmeno questa volta".

Terrificante gaffe in Rai: vagina, un disastro a luci rosse. Occhio a questo video | Guarda

A quel punto la Squaglia ha chiesto a dei passanti cosa rappresentasse per loro quella scultura: "Pulcinella con le corna", ha detto uno. Un altro invece: "Una sedia per giganti". E ancora: "Un mezzo tapiro", "Qualcosa a metà tra un toro e un uomo". Non riuscendo a venirne fuori, allora, il tg satirico ha deciso di rivolgersi direttamente a uno che ne capisce, un esperto di arte.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla scultura misteriosa a Milano

Striscia la notizia, clamoroso errore in tv: come chiama Bersani l'inviata di Giletti. Sconvolgente

Interpellato dal tg satirico di Canale 5, il critico d'arte Luca Nannipieri ha spiegato: "Chi la guarda non ci capisce nulla, vede una testa di uccello, zampe di elefante, braccia rachitiche. E uno dice che vuol dire? Eppure Mirò ha voluto proprio questo: far sì che voi vi poniate delle domande, stimolando la vostra mente".

Crollo nei sondaggi del M5s, l'ex premier Conte disperato: lo sfogo a Montecitorio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.