Federica Panicucci, "viva per miracolo": tempesta di vento a Milano, dramma per la conduttrice. Le immagini

07 febbraio 2022 a

a

a

Federica Panicucci è stata "colpita" anche lei dal vento fortissimo che sta creando il caos a Milano con raffiche fino a 90 chilometri orari, "Sono viva per miracolo", scrive la conduttrice Mediaset in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram in cui mostra come è ridotta la sua auto dopo che una tegola è caduta e ha quasi del tutto sfondato il tettuccio.

"Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno", ha commentato la Panicucci. "Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo", conclude sotto choc.

A causa delle forti raffiche di vento un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato. I tecnici stanno verificando l'entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. Due persone, un uomo e una donna, sono stati travolti e feriti da un albero crollato a Rho, alle porte della città. Lui, 64 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Niguarda in codice rosso e sarebbe in gravi condizioni.

"Serve più sicurezza". Linus e le gang di rapper criminali di Milano: "Non sottovalutare il problema"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.