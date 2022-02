Elettra Lamborghini sconcertata: "Quattro volte in una settimana. Ascoltami bene, non si fa"

12 febbraio 2022 a

a

a

"Buccinasco non si fa così: 4 multe in una settimana": Elettra Lamborghini non si contiene e nelle sue storie Instagram sventola le sanzioni arrivate. "Non so neanche dove ca**o sta - ha proseguito l'ereditiera - quel giorno ero altrove e io so guidare". Poi - come riporta TgCom24 - se l'è presa (in maniera ironica) anche con la vigilessa che ha firmato i verbali delle sue infrazioni stradali. Immediata la replica di Rino Pruiti, primo cittadino di Buccinasco, comune nel Milanese: "Cara Elettra, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe".

Elettra Lamborghini, "illegale": la foto a 17 anni, in mini-bikini. Ecco com'era: irriconoscibile | Guarda

Sempre ironicamente la cantante ha pronunciato delle parole in tono perentorio: "Buccinasco, ascoltami bene, ti vieto di farmi le multe, basta, io non sono mai venuta a Buccinasco, non ti permettere mai più. E poi ora sono anche birichini, non è che te la fanno lì, ti arriva a casa, quindi non so neanche com’è successo, magari non ero io. Non va bene, le multe si fanno al momento".

Elettra Lamborghini, auto di famiglia? Non proprio, sconcertante: ecco con che vettura va in giro

La Lamborghini nel frattempo si prepara per la finale di Miss Italia, che si terrà domenica 13 febbraio alle ore 21 sulla piattaforma Helbiz. L'evento, in diretta dal Palazzo di Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, verrà trasmesso senza necessità di abbonamento e solo per l'Italia. La conduzione è di Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, insieme ad Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini? "La prima italiana di sempre a...": l'impensabile trionfo dell'ereditiera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.