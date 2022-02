Milano, sostanza chimica nella piscina del Forum: tutti evacuati e 20 intossicati. Cosa è successo, davvero?

17 febbraio 2022 a

Una sostanza chimica nei locali della piscina del Forum Mediolanum di Assago, a due passi da Milano, avrebbe intossicato diverse persone. Subito è scattata l'evacuazione. La sostanza in questione è ancora sconosciuta, ma sarebbe fortemente irritante. A seguito dell'allarme, è stato attivato un piano per aiutare e far uscire chi era ancora all'interno della struttura. Pare che tutto sia nato da ciò che è successo durante la manutenzione della piscina.

Nel corso della manutenzione trimestrale, infatti, l'addetto di una ditta esterna avrebbe sbagliato la composizione di alcuni prodotti chimici utilizzati per la piscina, provocando così una reazione gassosa che si è sprigionata in tutto l'impianto, a partire dai locali sotto la vasca dove stava lavorando. Tutti gli uffici del Forum, quindi, sono stati evacuati, tutte le attività sportive sono state interrotte e il bar presente all'interno è stato chiuso.

Al momento, come riporta Leggo, sul posto sono presenti due automediche e sei ambulanze, arrivate per assistere le persone evacuate. Alcune di loro, infatti, avrebbero accusato qualche fastidio per via del forte odore della sostanza che si è sprigionata. In soccorso, poi, sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri. Al momento dell'intossicazione erano una quarantina le persone all'interno del Forum. Di queste - stando a quanto riferito dall'agenzia di emergenza urgenza - 20 avrebbero sintomi da intossicazione, come tosse, bruciore agli occhi e alla gola.

