Leolandia ha riaperto in anticipo: ecco tutte le novità del parco a tema con un occhio alla sostenibilità

Divertimento come sempre per tutta la famiglia, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente. Questa è la proposta di Leolandia che ha riaerto oggi, sabato 12 marzo, con una novità per tutti i fan di Masha e Orso. Le due star del mondo dei cartoni animati sono infatti protagonisti del nuovo spettacolo “Il talento di Masha” nel Teatro della Forest. Al termine dello spettacolo i piccoli fan possono incontrare i loro beniamini.

Tra gli altri protagonisti anche Bing e Flop con il loro mini-live show, il Trenino Thomas e Ladybug e Chat Noir. A PJ Masks City i bambini possono volare sul Gufaliante, visitare il mitico Museo alla ricerca dello pterodattilo e vivere insieme ai Superpigiamini tutte le avventure più divertenti del cartone animato campione di ascolti nel mondo. Nella Fattoria degli Animali invece si potranno incontrare asinelli, mucche, pony, caprette. Leolandia offre anche la possibilità di aggiungere alla giornata al parco un’esperienza esclusiva con una passeggiata nella Fattoria in compagnia di un esperto: i bambini possono entrare nei recinti, dare da mangiare alle caprette, provare a strigliare gli asinelli o i montoni e scoprire le tante specie di galline che abitano l’aia.

Confermata anche per il 2022 la promozione che raddoppia il divertimento, offrendo un ingresso omaggio per ogni biglietto acquistato online o direttamente in biglietteria. Fino a fine marzo e poi ad aprile il parco è aperto nei weekend e nei periodi festivi. Dal 9 maggio anche il lunedì e dal 26 maggio tutti i giorni.

