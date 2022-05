Esplode la batteria di un telefonino, come riduce tre studenti: paura a Milano

30 maggio 2022 a

Tre studenti sono finiti in ospedale dopo l'esplosione di una power bank (una batteria esterna per ricaricare smartphone e tablet) che si trovava all'interno di uno zaino. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 in una classe dell'istituto alberghiero Amerigo Vespucci, in via Valvassori Peroni a Milano. Otto in totale le persone coinvolte, di cui sette studenti e una insegnante. Tra questi, una ragazza di 17 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Raffaele per un malore.

Altri due studenti, un maschio e una femmina di 15 anni, sono stati invece portati alla clinica De Marchi con lievi sintomi da inalazione di fumo. Sul posto sono intervenuti il 118 - con una auto-medica e due ambulanze - e la polizia. Curati invece sul posto anche gli altri coinvolti.

Le batterie esterne, dette poter blank, offrono una combinazione di un veloce caricabatterie wireless e un alimentatore portatile, in modo da poter ricaricare comodamente un telefono cellulare e altri dispositivi elettronici quando non si è a casa o in ufficio.

