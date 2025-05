Sergio Ramelli, l'ultimo sfregio: escrementi sul monumento in suo onore

Il monumento donato al Comune di Sesto San Giovanni dal Circolo culturale Il Tricolore in ricordo di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi è stato imbrattato con escrementi e un biglietto con la scritta 'l'omaggio quotidiano a due fascisti'. Lo rende noto sui social Antonio Lamiranda, Assessore all'Urbanistica di Sesto San Giovanni postando alcune foto. "L'autrice, seppure non ripresa in questo gesto, è nota alle forze dell'ordine essendo stata protagonista di episodi del genere nei giorni scorsi e già identificata", spiega.

"È una compagna dei Carc che spesso partecipa alle manifestazioni indette della sinistra sestese, non ultima quella del 28 aprile 2025.Quelli che vorrebbero difendere il diritto di tutti di pensare e parlare liberamente poi agiscono per quello che sono. La cosa grave - prosegue - è che l'autore del gesto ha imbrattato un monumento che, non è un bene 'personale' di qualcuno ma è bene pubblico del Comune di Sesto San Giovanni, quindi chi si è reso protagonista di questo vile gesto ha imbrattato un bene di tutti noi, della collettività tutta verso cui tutti dobbiamo portare rispetto e verso cui dobbiamo mobilitarci per difenderlo e preservarlo. Inoltre la sua pulizia ha un costo aggiuntivo extra del servizio igiene urbana che ricadrà su tutti i cittadini per bene che pagano le tasse e che dovranno dire 'grazie' a queste persone che pensano di rappresentare tutto e tutti ma rappresentano solo la loro meschinità e disonestà morale e intellettuale".