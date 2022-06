Chiara Obino, l'apneista record e i segreti del "Grande blu": l'evento Ocean Talk a Milano

10 giugno 2022 a

I segreti del "Grande blu" e degli abissi, spiegati da Chiara Obino, apneista che conta in carriera tre record mondiali e nove italiani. Venerdì 10 giugno alle 18.30 sarà lei la protagonista di

Ocean Talk, l'incontro in presenza e in diretta sui canali social della Centrale dell'Acqua di Milano, in una conversazione con Fabio Pozzo.

"Ho iniziato a praticare l’apnea forse per caso, avendo dalla mia una grande passione per il mare, fino a farla diventare una disciplina di vita - ha spiegato la Obino, 44 anni, dentista e madre di due figli -. Più che un luogo, il mare è per me un compagno di vita di cui ho scelto di sperimentare la dimensione più intima, sconosciuta e ostile, quella della profondità. Non c’è ambiente in natura più lontano dalla realtà terrestre delle profondità marine, forse solo lo spazio". Tra le cinque donne al mondo che hanno raggiunto i 100 metri sott’acqua, la apneista sottolineerà l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella salvaguardia degli oceani diventando protagonisti del cambiamento. Accesso libero su prenotazione.

