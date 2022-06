Milano, esplodono due camper: muore una donna, grave il marito. "Sgomberare subito i rom"

19 giugno 2022 a

Un camper è esploso questo pomeriggio intorno alle 15 a Rozzano, in via Giovanni Boccaccio, alle porte di Milano. Nell'esplosione, dalle prime informazioni, è morta una donna, mentre il marito di 81 anni è riuscito ad uscire dal veicolo. É stato portato in gravi condizioni al Policlinico con ustioni di secondo o terzo grado sull'80-90% del corpo. É in condizioni gravissime. Anche un passante di 31 anni che ha cercato di aiutare a spegnere le fiamme è rimasto ustionato. Dai primi accertamenti pare che ad esplodere sia stata una bombola di gas.

A notare un'alta colonna di fumo proveniente da un parcheggio a Rozzano è stata una Volante della Polizia. Quando gli agenti sono arrivati in via Boccacio, hanno visto un uomo in fiamme uscire correndo da un camper anch'esso in fiamme. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'uomo, che ha riferito loro che all'interno del veicolo c'era la moglie di 78 anni, che non è riuscita a mettersi in salvo. L'uomo ha detto agli agenti che insieme alla moglie stava cucinando quando la bombola del gas all'interno del veicolo è esplosa.

Mentre i poliziotti si trovavano nel parcheggio si è verificata una seconda esplosione. L'81enne è stato portato in codice rosso al Policlinico con ustioni sul 75-80% del corpo, mentre per la moglie non c'è stato nulla da fare.

