Milano, lascia la bimba per sei giorni da sola a casa: la trova morta

"Sapevo che poteva andare così". È stata fermata con l'accusa di omicidio pluriaggravato la madre della bimba di 16 mesi ritrovata senza vita nella giornata di ieri in zona Mecenate a Milano. Si tratta di una donna italiana, Alessia Pifferi, incensurata, di trentasei anni. Gli agenti della Squadra Mobile, durante il sopralluogo compiuto con gli specialisti della Scientifica hanno rilevato delle incongruenze che hanno consentito al pm di procedere all'interrogatorio raccogliendo dichiarazioni sul ripetuto stato di abbandono della bambina, Diana, determinato dalle condotte della madre.

La donna avrebbe spiegato a inquirenti e investigatori che giovedì scorso avrebbe lavato e cambiato la piccola e le avrebbe lasciato, a fianco del lettino da campeggio dove è stata ritrovata senza vita, un biberon con il latte, per poi recarsi a Leffe, in provincia di Bergamo, per raggiungere il suo attuale compagno (che non è il papà della bambina). Sempre stando al suo racconto, la donna nei giorni scorsi sarebbe passata anche a Milano per accompagnare il fidanzato ad alcuni appuntamenti di lavoro, ma non è mai andata a casa dalla bambina. Al suo compagno avrebbe detto che la figlia si trovava al mare con la sorella.

Ora il pm, che domani invierà al gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere, ha disposto l'autopsia e ha sequestrato l'appartamento. Il timore, poiché nessuno dei vicini ha sentito la bambina piangere, è che senza pappa né acqua, sia stata addormentata con dei tranquillanti. Infine va sottol