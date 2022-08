Segrate, abbandona la figlia, si ubriaca e fa sesso in strada

23 agosto 2022 a

Lascia sua figlia di 10 anni da sola per tutto il pomeriggio, si ubriaca e poi si apparta con un uomo per strada, probabilmente per fare sesso. Per questo una donna russa di 40 anni, residente a Segrate, è stata denunciata dalla Polizia di Como. Su di lei pendono le accuse di abbandono di minore e atti osceni in luogo pubblico. La bambina sarebbe stata trovata in lacrime, la madre seminuda e ubriaca. Il fatto, che risale a domenica scorsa, è stato raccontato dal quotidiano La Provincia di Como.

Tutto è iniziato quando madre e figlia sono arrivate al lido "Giulietta al lago" nel primo pomeriggio. La donna si sarebbe allontanata più volte dalla bimba, forse perché ubriaca. E a un certo punto l'avrebbe lasciata per appartarsi in un posto diverso con un uomo. Intorno alle 19 la bambina avrebbe iniziato a piangere perché senza la sua mamma. Quando i gestori del lido se ne sono accorti, le sarebbero stati accanto, facendosi spiegare bene la situazione. Ed è allora che avrebbero deciso di chiamare la polizia.

Arrivati sul posto, gli agenti ci avrebbero messo circa 40 minuti a trovare la donna, poi rintracciata a un centinaio di metri dal luogo in cui si trovava la figlia. Accompagnata in questura, la 40enne si sarebbe rifiutata di parlare. Sarebbe stata la figlia a fornire i suoi dati ai poliziotti. A quel punto è scattata la denuncia. La bambina, invece, sentito il tribunale dei minori, sarebbe stata affidata a una vicina di casa di origine ucraina.