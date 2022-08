Milano, "mi hanno violentata": 16enne sotto choc, come l'hanno trovata in strada

29 agosto 2022 a

Una ragazza italiana di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata da un uomo a Milano. Si sarebbe risvegliata poco dopo le 7 di questa mattina in Piazza Castello con i pantaloni leggermente abbassati e lamentando dolori. Sarebbe stata lei stessa a chiamare il 112 subito dopo il risveglio, intorno alle 7 e 20. Alle forze dell'ordine giunte sul posto, l'adolescente - come si legge sul Corriere della Sera - avrebbe raccontato di essere uscita domenica e di avere trascorso la serata in centro.

La ragazza, però, avrebbe ricordi confusi della notte appena passata e soprattutto dell'alba. Avrebbe spiegato di avere trascorso la serata fuori casa e poi di essersi incamminata verso piazza Castello. Non si sa se fosse da sola oppure accompagnata da qualcuno. La giovane, comunque, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso.

Nel frattempo la questura ha aperto un'indagine per presunta violenza sessuale. In ogni caso, la 16enne dovrà essere riascoltata dagli investigatori nei prossimi giorni. Gli agenti impegnati nelle indagini e nel lavoro di ricostruzione della serata potranno fare affidamento anche sulle immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona in cui è stata ritrovata la ragazza.