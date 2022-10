Matteo Salvini contro Beppe Sala: "Lascia a piedi i poliziotti"

12 ottobre 2022 a

"Allarme sicurezza in tante zone di Milano e il sindaco di sinistra che fa? Lascia a piedi Poliziotti e Carabinieri se non hanno i soldi per comprarsi un’auto nuova": Matteo Salvini se la prende con Beppe Sala per una sua recente decisione. Il comune di Milano, infatti, ha trasformato l'Area B della città in una mega Ztl, inaccessibile dal 1 ottobre alle auto a benzina euro 2 e ai diesel euro 4 ed euro 5.

Il provvedimento non è piaciuto proprio a tutti. Le forze dell'ordine, in particolare, hanno fatto sapere che una misura del genere "mette seriamente a rischio il sistema sicurezza milanese poiché i divieti imposti mal si conciliano con la specificità e gli orari dei servizi di polizia ed in generale con tutti i servizi di pubblica necessità". Il sindaco di Milano, però, ha deciso di non fare nessuna eccezione: "Sono tanti che stanno chiedendo deroghe ed è chiaro che se noi partiamo con le deroghe non finiamo più".

A commentare la ferma posizione del primo cittadino di Milano è stato Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto: "Per me è una follia, voi che ne pensate?". E non sono pochi gli utenti che hanno detto di pensarla come lui. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Sala è fuori dalla realtà come tutti quelli che votano Pd o 5Stelle. Le forze dell’ordine dovrebbero scioperare".