Salvini, rapinato il figlio Federico: "Con un coccio di bottiglia", choc a Milano

26 dicembre 2022 a

a

a

Paura per Matteo Salvini. Il figlio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato minacciato. Federico, la sera del 23 dicembre, è stato fermato in zona via Novara, Milano. Il ragazzo si stava dirigendo a casa del padre, quando tre persone si sono avvicinate: "Ero per strada e si sono avvicinati in tre. Sembravano nordafricani. Mi hanno chiesto qualcosa, forse una sigaretta, non ho capito bene". Il 19enne, stando a quanto riportato da Repubblica, non avrebbe fatto in tempo a reagire.

"Hanno tirato fuori un coccio di bottiglia e me lo hanno messo sotto al collo. Volevano il cellulare". Una volta dato, i tre sono scappati e Federico ha avvisato il leader della Lega e gli agenti. Questi ultimi, il giorno dopo, sono stati poi contattati da un commerciante egiziano. L'uomo spiega al centralino che uno dei suoi avventori si è presentato proponendogli un telefono come nuovo e a prezzo di favore.

Poi ecco che la volante si precipita sul posto e prende in consegna il cellulare. D qui la scoperta: il telefono è di Federico. Così ai ringraziamenti si sommano gli auguri di Natale. Adesso mancano solo i rapinatori che, a quanto pare, non andrebbero molto lontani.